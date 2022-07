Ποιος είναι ο Λάρι, ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ, που όσοι Τζόνσον και να φύγουν αυτός μένει

Πριν ένα 24ωρο, ολόκληρος ο πλανήτης ήταν συντονισμένος με κάποιον τρόπο «μπροστά» από την πόρτα με τον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, ώσπου αυτή να ανοίξει και να βγει ο Μπόρις Τζόνσον για να ανακοινώσει και επίσημα αυτό που ζυμωνόταν ήδη τις τελευταίες μέρες: την παραίτησή του από την ηγεσία των Τόρις, ύστερα από πιέσεις, και την προσωρινή παραμονή του στο τιμόνι της Βρετανίας, ώσπου να εκλεγεί ο διάδοχός του.

Την ίδια στιγμή, κάπου πιο δίπλα, ανάμεσα σε πολλούς δημοσιογράφους αλλά και τη σύζυγο του Τζόνσον, Κάρι Σίμοντς, βρισκόταν σίγουρα και ένας άλλος κάτοικος του δρόμου της πρωθυπουργικής κατοικίας, που μάλιστα βρίσκεται εκεί αρκετά περισσότερα χρόνια από τον απερχόμενο πρωθυπουργό της Βρετανίας.

Είναι ο Λάρι, ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ και σύμφωνα με τον απολαυστικότατο ψεύτικο λογαριασμό στο Twitter «Larry the Cat», όσο ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας έβλεπε τους Υπουργούς του να παραιτούνται ένας-ένας, για να επισπεύσει την αποχώρηση του Τζόνσον, έβαλε στο τέρμα Τζέιμς Μπλαντ, μήπως και καταφέρει να τον διώξει…μια ώρα αρχύτερα. Κακά νέα, όμως, ήρθαν από τον ίδιο τον μουσικό, που έσπευσε να απαντήσει στο tweet του Λάρι πως «η Κάρι είναι φαν».

I’m now playing @JamesBlunt really loud to smoke him out… — Larry the Cat (@Number10cat) July 6, 2022

Στην πραγματική κι όχι την διαδικτυακή ζωή, ο Λάρι ο γάτος έχει δει μέχρι σήμερα 3 πρωθυπουργούς της Βρετανίας να κλείνουν την πόρτα με το «10» πίσω τους: τον Ντέιβιντ Κάμερον, την Τερέσα Μέι και τώρα, τον Μπόρις Τζόνσον (ok, όχι ακόμη και τυπικά). Διαμένει στην Ντάουνινγκ Στριτ από το 2011 και πριν γίνει «ο πρώτος γάτος της Βρετανίας» ήταν αδέσποτος, μάλιστα τον επέλεξαν από το καταφύγιο Battersea Dogs and Cats του Λονδίνου.

Όσο για το «job description» του Λάρι, αυτό δεν είναι άλλο από το να κυνηγάει τους αρουραίους της Ντάουνινγκ Στριτ. Και ναι μεν αυτό το καθήκον έχουν αναλάβει πολλά άλλα «εφτάψυχα» τετράποδα πριν από αυτόν, μιας και συνηθιζόταν η βρετανική κυβέρνηση να έχει μια γάτα/κυνυγό ποντικών ήδη από τα 1500 (αν και η επίσημη καταγραφή τους ξεκίνησε το 1929), πάντως, ο Λάρι είναι ο πρώτος που κατέχει «και με την βούλα» τον τίτλο του γάτου της κυβερνήσεως.

Η εκρηκτική προσωπικότητα του Λάρι δεν κρύβεται, ακόμα κι όταν αυτός βρίσκεται μπροστά σε επίσημους αρχηγούς χωρών. Για παράδειγμα, όταν συνάντησε τον Μπάρακ Ομπάμα το 2011 φάνηκε να τον συμπαθεί, όπως επιβεβαίωσε ο Ντέιβιντ Κάμερον, παρά το γεγονός ότι συνήθως δεν τα πάει καλά με τους άντρες, σύμφωνα με τον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό.

What do you expect me to do, sit out in the rain? https://t.co/vkI9AWHtwy — Larry the Cat (@Number10cat) June 4, 2019

Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε το ίδιο και για μια επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην βρετανική πρωθυπουργική κατοικία το 2019, μιας και ο Λάρι…κοιμήθηκε. Για την ακρίβεια, αποφάσισε να πάρει έναν υπνάκο κάτω από την λιμουζίνα του τέως προέδρου των ΗΠΑ. Κάτι που τελικά, «ακινητοποίησε» για λίγο το όχημα. Κατά την διάρκεια της ίδιας επίσκεψης, ο Λάρι δεν παρέλειψε να κάνει και ένα σωστό photobombing:

If you think I’m getting off this windowsill you’ve got another thing coming… #TrumpUKVisit

(Photo: @davidbrunnstrom) pic.twitter.com/x6qwBzczMP — Larry the Cat (@Number10cat) June 4, 2019

Το όνομα του Λάρι έχει ακουστεί και μέσα στο βρετανικό Κοινοβούλιο, όταν ο Ντέιβιντ Κάμερον, στην τελευταία του εμφάνιση ως αρχηγός στην Βουλή των Κοινοτήτων, επιβεβαίωσε την αγάπη του για τον Λάρι, αλλά, δυστυχώς, «δεν μπορώ να τον πάρω μαζί μου. Ανήκει στην κατοικία και το προσωπικό τον αγαπάει πολύ, όσο κι εγώ».

Ο Λάρι είναι η αδιαφιλονίκητη μασκότ της Ντάουνινγκ Στριτ, πάντως, σύμφωνα με τον λογαριασμό «Larry the Cat», ο γάτος έχει μεγαλύτερες αξιώσεις: «Είμαι πρόθυμος να αναλάβω υπηρεσιακός πρωθυπουργός γιατί, ειλικρινά, αυτό είναι λιγότερο γελοίο από την ιδέα να μείνει ο Μπόρις Τζόνσον λεπτό παραπάνω εδώ γύρω».

Αν κρίνουμε πάντως από τα 60 χιλιάδες likes και τα πάνω από 9 χιλιάδες retweets που είχε αυτό το tweetελ, ο λαός έχει μιλήσει ήδη.