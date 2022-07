Ο Μπόρις Τζόνσον παραιτείται και γίνεται κέρινο ομοίωμα σε κέντρο ευρέσεως εργασίας

Ο χθεσινή παραίτηση του Μπόρις Τζόνσον από την ηγεσία του κόμματος των Συντηρητικών μονοπώλησε την επικαιρότητα, ενώ, δεν ήταν λίγοι κι αυτοί που «τρόλαραν» τον απερχόμενο πρωθυπουργό της Βρετανίας.

Η εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων SIXT είπε πως «Αν πρέπει να φύγεις, κάντο με στυλ», μέσα από τον ψεύτικο λογαριασμό του «Larry, the Cat», ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ προσφέρθηκε να αναλάβει τα καθήκοντα του Τζόνσον ,ενώ, με την σειρά του, ένα κέντρο ευρέσεως εργασίας έβαλε στην είσοδό του κέρινο ομοίωμά του, από το Μαντάμ Τισό του Μπλάκπουλ.

Μάλιστα, αρκετοί περαστικοί κοντοστέκονταν σε αυτό για να φωτογραφηθούν μαζί του.

Blackpool Madame Tussauds have put Boris Johnson’s waxwork outside of the job centre and I can’t stop laughing pic.twitter.com/U6VToQSjo9

Παράλληλα, το Μαντάμ Τισό του Λονδίνου, έκανε μια «ανανέωση» στο ομοίωμα του Μπόρις Τζόνσον, βάζοντας στην πόρτα του αριθμού 10 της Ντάουνινγκ Στριτ πίσω από το κέρινο άγαλμα μία πινακίδα που γράφει «Ελεύθερο».

The Madame Tussauds museum in London has placed a sign reading “Vacancy” next to a wax figure of Boris Johnson. pic.twitter.com/hZbrTpUS40

— Spriteer (@spriteer_774400) July 7, 2022