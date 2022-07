The Eagles: Τρεις άνδρες κατηγορήθηκαν για κλοπή στίχων του συγκροτήματος

Τρεις άνδρες κατηγορήθηκαν στο Μανχάταν για το γεγονός ότι κατείχαν περίπου 100 σελίδες που έκλεψαν από τον Αμερικανό μουσικό και ιδρυτή του συγκροτήματος The Eagles, Ντον Χένλεϊ. Οι σελίδες περιλάμβαναν χειρόγραφες νότες και στίχους του άλμπουμ της μπάντας «Hotel California» από το 1976.

Οι Γκλεν Χόροβιτς, Κρεγκ Ινκιάρντι και Έντουαρτ Κοζίνσκι κατηγορήθηκαν την Τρίτη για το ότι προσπάθησαν να πουλήσουν το υλικό, αξίας περισσότερο από 1 εκατομμύριο δολάρια, καθώς και το ότι είπαν ψέμματα σε οίκους δημοπρασίας, υποψήφιους αγοραστές και τις αρχές επιβολής του νόμου σχετικά με τον τρόπο που τα απέκτησαν.

Ο εισαγγελέας του Μανχάταν Άλβιν Μπραγκ είπε ότι το υλικό περιλαμβάνει στίχους των τραγουδιών «Hotel California», «Life in the Fast Lane» και «New Kid In Town» με πολλούς από αυτούς να έχουν ανακτηθεί μέσω εντάλματος.

Οι τρεις άνδρες δήλωσαν αθώοι στις κατηγορίες για συνωμοσία και εγκληματική κατοχή.

Σε κοινή δήλωση, οι δικηγόροι είπαν ότι το γραφείο του Μπραγκ «καταγγέλει εγκληματικότητα που δεν υπάρχει και αμαυρώνει με άδικο τρόπο τη φήμη επαγγελματιών. Θα καταπολεμήσουμε αυτές τις αδικαιολόγητες κατηγορίες. Αυτοί οι άνδρες είναι αθώοι».

Οι εισαγγελείς είπαν ότι ένας πιθανός βιογράφος του συγκροτήματος έκλεψε τα υλικά στο τέλος της δεκαετίας του 1970 και τα πούλησε στον Χόροβιτς, έναν έμπορο σπάνιων βιβλίων, το 2005.

Τότε ο Χόροβιτς πούλησε τα υλικά στους Ινκιάρντι και Κοζίνσκι, οι οποίοι με τη σειρά τους προσπάθησαν να τα πουλήσουν στους οίκους Christie’s και Sotheby’s ή να εξαναγκάσουν τον Χένλεϊ να τα αγοράσει πίσω.

Σε δήλωσή του, ο μάνατζερ των The Eagles Ίρβινγκ Αζόφ είπε ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα να επωφεληθεί από «την ξεκάθαρη κλοπή αναντικατάστατων τραγουδιών της μουσικής βιομηχανίας. Ανυπομονούμε για την επιστροφή της περιουσίας του Ντον».

Το «Hotel California» είναι γνωστό για τους ασαφείς στίχους που ο Χένλεϊ έχει πει ότι περιγράφουν την αμερικανική υπερβολή. Το τραγούδι κέρδισε το

1977 το βραβείο Γκράμι στην κατηγορία «Καλύτερος δίσκος της χρονιάς».

Με πληροφορίες από το Reuters