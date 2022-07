Καλιφόρνια: Νέα μεγάλη φωτιά απειλεί το εθνικό πάρκο Γιοσέμιτι (βίντεο)

Νέα μεγάλη δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη από την Παρασκευή στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, κοντά στο εθνικό πάρκο Γιοσέμιτι, του οποίου οι γιγάντιες σεκόγιες είχαν ήδη απειληθεί από φωτιά πριν από δέκα ημέρες.

Η φωτιά που έχει εξαπλωθεί σε μια επιφάνεια άνω των 25.000 στρεμμάτων, έχει ήδη καταστρέψει δέκα ιδιοκτησίες και έχει προκαλέσει ζημιές σε άλλες πέντε.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας, Γκάβιν Νιούσον, κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την κομητεία Μαριπόζα, ενώ εντολή εκκένωσης έλαβαν οι κάτοικοι περιοχών κοντά στη νοτιοδυτική είσοδο του εθνικού πάρκου Γιοσέμιτι.

Περισσότεροι από 400 πυροσβέστες βρίσκονται επί ποδός προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο.

