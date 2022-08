Πούτιν: Οι ΗΠΑ προσπαθούν να παρατείνουν τη σύγκρουση στην Ουκρανία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να «παρατείνουν» τη σύγκρουση στην Ουκρανία, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ χαρακτήρισε «σχολαστικά σχεδιασμένη πρόκληση» την επίσκεψη της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι στην Ταϊβάν και κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει τον κόσμο.

Σε χαιρετισμό του στη Διεθνή Διάσκεψη για την Ασφάλεια στη Μόσχα, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι οι χώρες της Δύσης επιθυμούν να επεκτείνουν ένα «σύστημα παρόμοιο με το ΝΑΤΟ» στην περιοχή Ασίας – Ειρηνικού.

#BREAKING Putin says US seeking to ‘destabilise’ world with Pelosi visit to Taiwan pic.twitter.com/R0HhBpl0XM

— AFP News Agency (@AFP) August 16, 2022