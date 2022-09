Κορωνοϊός: Πράσινο φως από EMA στο επικαιροποιημένο εμβόλιο της Pfizer

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ενέκρινε σήμερα Δευτέρα το προσαρμοσμένο εμβόλιο κατά της Covid-19 που στοχεύει στις υποπαραλλαγές ΒΑ.4 και ΒΑ.5 της «Όμικρον», λίγες ημέρες αφού ενέκρινε τα επικαιροποιημένα σκευάσματα που στοχεύουν στην υποπαραλλαγή ΒΑ.1.

Η πιο πρόσφατη σύσταση αφορά το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech που στοχεύει στις υποπαραλλαγές ΒΑ.4 και ΒΑ.5 καθώς και στο αρχικό στέλεχος που εμφανίστηκε στην Κίνα τον Δεκέμβριο του 2019.

Παρ’ όλο που τα υπάρχοντα εμβόλια προστατεύουν ικανοποιητικά απέναντι στη νοσηλεία και τον θάνατο, η αποτελεσματικότητά τους μειώθηκε με τις νέες μεταλλάξεις του ιού.

Η θετική γνωμοδότηση του ΕΜΑ για το προσαρμοσμένο εμβόλιο αποτελεί «ένα ακόμη σημαντικό βήμα» για την υποστήριξη των προσπαθειών εμβολιασμού των κρατών μελών το φθινόπωρο και τον χειμώνα τόνισε η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων , Στέλλα Κυριακίδου με ανάρτησή της στο Twitter.

.@EMA_News has given a positive opinion on an adapted #COVID19 booster vaccine by BioNTech-Pfizer targeting the BA.4/BA.5 Omicron sub-variants.

It is another key step in supporting Member States’ autumn/winter vaccination efforts.

➡️@EU_Commission authorisation will follow. https://t.co/Tq2EmWsKGb

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) September 12, 2022