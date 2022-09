Kιργιστάν: Εύθραυστη εκεχειρία με το Τατζικιστάν – Τουλάχιστον 24 νεκροί από τις συγκρούσεις

Το Κιργιστάν ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, εκεχειρία με το Τατζικιστάν, μετά τις φονικές συγκρούσεις που σημειώθηκαν στη μεθόριο των δύο αυτών χωρών της Κεντρικής Ασίας, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται ωστόσο ότι παραβιάζουν τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

Τη νύκτα της Παρασκευής προς Σάββατο, το υπουργείο Υγείας του Κιργιστάν ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 24 Κιργίζιοι σκοτώθηκαν στην επαρχία Μπατκέν, που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, στα σύνορα με το Τατζικιστάν.

Η εκεχειρία τέθηκε σε εφαρμογή στις 16:00 (τοπική ώρα, 13:00 ώρα Ελλάδας) χθες, αλλά οι Κιργίζιοι συνοριοφύλακες πολύ γρήγορα κατηγόρησαν τον στρατό του Τατζικιστάν ότι «άνοιξε εκ νέου πυρ».

Heavy clashes this morning between Kyrgyzstan and Tajikistan on the border area. pic.twitter.com/u6Mqa2Qa6N

