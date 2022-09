Διαδηλώσεις στη Ρωσία μετά την επιστράτευση – Δεκάδες συλλήψεις (εικόνες – βίντεο)

Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί και στο εσωτερικό της Ρωσίας το διάγγελμα του Βλαντιμίρ Πούτιν με το οποίο ο Ρώσος πρόεδρος κήρυξε μερική επιστράτευση στη χώρα καλώντας έως και 300.000 εφέδρους προκειμένου να αναστρέψει την πορεία των γεγονότων στο πόλεμο της Ουκρανίας.

Το βράδυ της Τετάρτης δεκάδες διαδηλωτές πραγματοποιούν αντιπολεμική διαδήλωση στο κέντρο της Μόσχας με την αστυνομία να προχωρά σε βίαιες συλλήψεις.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επικαλείται το Sky News αναφέρουν ότι πάνω από 100 άνθρωποι έχουν συλληφθεί κατά την διάρκεια διαδηλώσεων σε 15 πόλεις.

Stary Arbat in central Moscow right now. A few hundred people mostly just standing around. Isolated chants of “No to war!” Police randomly picking people up, pretty roughly pic.twitter.com/XptsrcRzoG

— max seddon (@maxseddon) September 21, 2022