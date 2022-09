Μπλίνκεν: Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Πούτιν να τη γλιτώσει έτσι απλά

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να υποχρεώσει τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να λογοδοτήσει για την εισβολή στην Ουκρανία.

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Πούτιν να τη γλιτώσει έτσι απλά», τόνισε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, μιλώντας στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Απευθυνόμενος στα μέλη του Σ.Α., τους ζήτησε «να στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι απερίσκεπτες πυρηνικές απειλές (της Ρωσίας) πρέπει να σταματήσουν αμέσως».

Χαρακτήρισε την κήρυξη μερικής επιστράτευσης στη Ρωσία ως ακόμη μια ένδειξη ότι η Μόσχα περιφρονεί τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και υπογράμμισε πως τα σχέδια του Κρεμλίνου για προσάρτηση κατεχόμενων εδαφών της Ουκρανίας συνιστούν επικίνδυνη κλιμάκωση του πολέμου.

«Το ότι ο πρόεδρος Πούτιν επέλεξε αυτήν την εβδομάδα, όταν οι περισσότεροι ηγέτες του κόσμου συγκεντρώνονται στα Ηνωμένα Έθνη, για να ρίξει λάδι στη φωτιά (…) καταδεικνύει την απόλυτη περιφρόνησή του στον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ», δήλωσε ο Μπλίνκεν.

Επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα εξακολουθήσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία στον αγώνα της απέναντι στους Ρώσους εισβολείς, έτσι ώστε να ενισχύσει τη διαπραγματευτική της θέση στην προσπάθεια για εξεύρεση διπλωματικής λύσης.

Το Βερολίνο είναι έτοιμο να δεχτεί όσους αρνούνται να καταταγούν στον ρωσικό στρατό και «απειλούνται με σοβαρή καταστολή», δήλωσε η Γερμανίδα υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ, σε συνέντευξη που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung, μία ημέρα μετά τη μερική επιστράτευση που ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Αυτός που αντιτίθεται με θάρρος στον Πούτιν και επομένως διακινδυνεύει, μπορεί να ζητήσει πολιτικό άσυλο στη Γερμανία» είπε η Νάνσι Φέζερ.

