Ρωσία: Ουρές χιλιομέτρων στις οδικές συνοριακές διαβάσεις

Κυκλοφοριακό κομφούζιο σχηματίζεται στις οδικές συνοριακές διαβάσεις μεταξύ της Ρωσίας και των γειτονικών της χωρών. Σύμφωνα με το Yandex.Maps, παρατηρείται συμφόρηση στα σύνορα με το Καζακστάν, τη Γεωργία, τη Λευκορωσία και τη Φινλανδία.

Βίντεο, από τα σύνορα Ρωσίας-Γεωργίας, δείχνει μια μεγάλη ουρά αυτοκινήτων. Στα σύνορα Ρωσίας-Μογγολίας στην Κιάχτα, έχει σχηματισθεί επίσης μια μεγάλη ουρά αυτοκινήτων. Άλλοι προσπαθούν να φύγουν από τη Ρωσία για τη Μογγολία μέσω της Μπουριάτιας, αναφέρει το κανάλι Kyahta στο Telegram.

ℹ️🏪↘️🇷🇺🇫🇮↙️Long line of cars at the Finland-Russia border: At the Vaalimaa border post between Finland and Russia a long queue of Russian cars stretches behind the frontier the day after President Vladimir Putin announced a partial draft of reservists to fight in Ukraine. pic.twitter.com/TL9fVDQBtX

— 🌐World News 24 🌍🌎🌏 (@DailyWorld24) September 22, 2022