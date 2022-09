Ιράν: 10η μέρα διαδηλώσεων – «Δεν θα δείξουμε καμία επιείκεια», προειδοποιούν οι αρχές

Δέκα μέρες κινητοποιήσεων για τη Μαχσά Αμινί συμπληρώνονται σήμερα στο Ιράν, με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 41 και τον επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας, Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Εζεΐ, να απειλεί ότι δεν θα επιδείξει «καμία επιείκεια» έναντι των διαδηλωτών.

Ο Εζεΐ επέμεινε «στην ανάγκη οι δυνάμεις ασφαλείας να δράσουν χωρίς καμία επιείκεια» έναντι των υποκινητών «των ταραχών», όπως μετέδωσε ο ιστότοπος Mizan Online.

Ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί είχε ζητήσει νωρίτερα από τις δυνάμεις ασφαλείας να αντιδράσουν «με αποφασιστικότητα έναντι όσων πλήττουν την ασφάλεια και την ειρήνη της χώρας και του λαού».

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 16 Σεπτεμβρίου, την ημέρα που πέθανε η Μαχσά Αμινί, μετά τη σύλληψή της στις 13 Σεπτεμβρίου στην Τεχεράνη επειδή «φορούσε ανάρμοστα ρούχα».

Στη διάρκεια αυτών των κινητοποιήσεων έχουν ξεσπάσει συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ οι διαδηλωτές φωνάζουν συνθήματα κατά της κυβέρνησης, όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης και αναφέρουν ακτιβιστές.

Εδώ και πολλές ημέρες βίντεο που αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν σκηνές βίας στην Τεχεράνη και σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως η Ταμπρίζ. Σε κάποια από αυτά φαίνονται οι δυνάμεις ασφαλείας να πυροβολούν εναντίον των διαδηλωτών.

Iranian Officers shouting "Shoot Them" & openly Firing at People protesting against Brutal Regime & Hijab Compulsion in Iran.

Οι διαδηλώσεις αυτές είναι οι πιο εκτεταμένες που έχουν ξεσπάσει στο Ιράν μετά τον Δεκέμβριο του 2019, όταν πλήθος κόσμου είχε βγει στους δρόμους περίπου 100 πόλεων διαμαρτυρόμενος για την άνοδο της τιμής της βενζίνης. Οι διαδηλώσεις είχαν κατασταλεί βίαια, με τη Διεθνή Αμνηστία να κάνει λόγο για περισσότερους από 300 νεκρούς, αν και οι ιρανικές αρχές είχαν ανακοινώσει τον θάνατο 230 ανθρώπων.

Οι αρχές αρνούνται ότι φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για τον θάνατο της 22χρονης Αμινί, που καταγόταν από το Κουρδιστάν. Όμως, έκτοτε οργισμένοι Ιρανοί βγαίνουν κάθε βράδυ στους δρόμους πόλεων για να διαμαρτυρηθούν.

Χθες, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ- Αμπντολαχιάν κατηγόρησε εκ νέου τις ΗΠΑ ότι «παρεμβαίνουν στις εσωτερικές, ιρανικές υποθέσεις (…) και στηρίζουν τους ταραξίες με προκλητικό τρόπο».

Από την αρχή των κινητοποιήσεων περισσότεροι από 700 άνθρωποι έχουν συλληφθεί μόνο σε μία επαρχία στο βόρειο Ιράν, η οποία δίνει επίσημο απολογισμό, αλλά αναμφίβολα ο αριθμός των συλληφθέντων σε όλη τη χώρα είναι πολύ μεγαλύτερος.

Η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ), με έδρα τις ΗΠΑ, έκανε λόγο για 17 συλλήψεις δημοσιογράφων.

Despite a heavy security presence + days of violent repression & internet blackouts, #IranProtests remain ongoing in several cities in Iran including Shiraz + Tehran.

On a street in Tehran tonight, protesters chanted "Death to the dictator!"

#مهسا_امینی pic.twitter.com/1jrTcYHeJc

— IranHumanRights.org (@ICHRI) September 25, 2022