Ουκρανία: Τελευταία μέρα δημοψηφισμάτων – Τα στοιχεία «κλειδιά» για την κάθε περιφέρεια

Ολοκληρώνονται σήμερα τα δημοψηφίσματα στις τέσσερις υπό ολική ή μερική κατοχή περιφέρειες της Ουκρανίας για την προσάρτησή τους στη Ρωσία.

Οι ψηφοφορίες αυτές, που διεξάγονται από την Παρασκευή στις περιοχές των αυτονομιστών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ (ανατολικά) και στις κατεχόμενες περιφέρειες της Χερσώνας και της Ζαπορίζια (νότια), χαρακτηρίζονται «απάτη» και «ψευτοδημοψηφίσματα» από το Κίεβο και τους συμμάχους του.

Οι επικρίσεις από το Κίεβο και τη Δύση δεν σταμάτησαν τη Μόσχα, που οργάνωσε εσπευσμένα την περασμένη εβδομάδα τις ψηφοφορίες με φόντο τις πρόσφατες ουκρανικές στρατιωτικές επιτυχίες, ανοίγοντας εκατοντάδες εκλογικά τμήματα στις ίδιες τις περιφέρειες και στη Ρωσία για να πάνε να ψηφίσουν οι εκτοπισμένοι.

Οι αρχές διαβεβαίωσαν ότι τα «προκαταρκτικά αποτελέσματα» θα ανακοινωθούν είτε εντός της ημέρας, ή τα επόμενα 24ωρα. Το ρωσικό κοινοβούλιο κατόπιν αναμένεται να ψηφίσει για να εγκρίνει ή να απορρίψει επίσημα την ενσωμάτωση των τεσσάρων περιφερειών στη Ρωσία.

Μάλιστα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα απευθύνει ομιλία στο ρωσικό κοινοβούλιο την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με εκτίμηση από το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, αναμένεται κατά την ομιλία αυτή να ανακοινώσει την προσάρτηση των τεσσάρων περιοχών.

Αν τα δημοψηφίσματα στην Ουκρανία οδηγήσουν πράγματι στην ενσωμάτωση των τεσσάρων περιφερειών στη Ρωσία —ελάχιστες αμφιβολίες υπάρχουν στην πραγματικότητα για αυτό—, η εξέλιξη θα σημάνει νέα κλιμάκωση της ένοπλης σύρραξης, πολύ περισσότερο διότι ο Πούτιν επέσεισε την απειλή της χρήσης πυρηνικών όπλων για να τις υπερασπιστεί, καθώς θα τις θεωρεί πλέον μέρος της ρωσικής επικράτειας.

Ακολουθούν ορισμένα στοιχεία κλειδιά για τις τέσσερις υπό ρωσική κατοχή περιφέρειες της Ουκρανίας.

Οι δύο κατά πλειονότητα ρωσόφωνες περιφέρειες αποτελούν το Ντονμπάς, τη βιομηχανική λεκάνη της Ουκρανίας. Από το 2014 ως το 2022, μαινόταν ήδη σε αυτές η σύρραξη ανάμεσα στους αυτονομιστές που θεωρείται στη Δύση πως καθοδηγούνται από τη Μόσχα και τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Τον Φεβρουάριο του 2022, ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναγνώρισε την ανεξαρτησία τους και δικαιολόγησε την εισβολή του στρατού της χώρας του στην ουκρανική επικράτεια την 24η Φεβρουαρίου επικαλούμενος την ανάγκη να σωθεί ο ρωσόφωνος ουκρανικός πληθυσμός από την υποτιθέμενη γενοκτονία του που απεργαζόταν κατ’ αυτόν το Κίεβο.

Η περιφέρεια Λουγκάνσκ μετρούσε πριν από τον πόλεμο κάπου 2,1 εκατομμύρια κατοίκους. Οι τρεις πλευρές της γειτονεύουν με τη Ρωσία και, όπως παραδέχονται οι ουκρανικές αρχές, το 98% του εδάφους της τελεί υπό τον έλεγχο της Μόσχας.

Από τις τέσσερις περιφέρειες όπου διεξάγονται τα υποτιθέμενα δημοψηφίσματα, είναι αυτή όπου ο ρωσικός έλεγχος είναι πιο απόλυτος, με τίμημα όμως βαριές στρατιωτικές απώλειες.

Αφότου εξαπολύθηκε ουκρανική αντεπίθεση στις αρχές Σεπτεμβρίου. απελευθερώθηκε μεγάλο μέρος της γειτονικής περιφέρειας του Χαρκόβου και ουκρανικά στρατεύματα ανέκτησαν επίσης κάποια εδάφη στη Λουγκάνσκ.

Η γειτονική περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου επίσης διεξάγεται ψηφοφορία, μετρούσε 4,1 εκατομμύρια κατοίκους προπολεμικά. Η συνώνυμη πρωτεύουσά της ήταν η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας.

Πριν από τη ρωσική εισβολή, περίπου η μισή βρισκόταν υπό τον έλεγχο των αυτονομιστών. Σήμερα, περί το 67% του εδάφους της ελέγχεται από τη Μόσχα και τους συμμάχους της, ιδίως το λιμάνι της Μαριούπολης, που υπέστη τεράστια καταστροφή στην πολιορκία των ρωσικών στρατευμάτων.

Οι φονικές μάχες συνεχίζονται. Σύμφωνα με το Κίεβο, οι ουκρανικές δυνάμεις σημείωσαν κάποιες προόδους αυτόν τον μήνα.

Στην περιοχή αυτή, η οποία βρέχεται από τη Μαύρη Θάλασσα, βρίσκεται το μεγαλύτερο πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο της χώρας —και της Ευρώπης— πάνω στον Δνείπερο ποταμό. Μετρούσε προπολεμικά 1,63 εκατ. κατοίκους.

Αναλογικά, από τις τέσσερις περιφέρειες όπου διεξάγονται δημοψηφίσματα, πρόκειται για αυτή όπου ο έλεγχος της Ρωσίας είναι μικρότερος (63%).

Mobile “referendum”. It is always more convenient to vote when two soldiers with machine guns are knocking at your apartment. Zaporizhzhia region pic.twitter.com/4DPihwwnFw

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 23, 2022