Γερμανία: Αποκρούει ο Σολτς την ευρωπαϊκή κριτική για το πακέτο στήριξης των 200 δισ.

Δικαιολογημένα χαρακτήρισε ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς τα σχεδιαζόμενα μέτρα για την προστασία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στη Γερμανία από την ενεργειακή κρίση και την άνοδο των τιμών, απαντώντας στην ευρωπαϊκή κριτική για το πακέτο στήριξης των 200 δισ. ευρώ και τις πιέσεις πολλών εταίρων της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποδεχθεί ένα σχήμα οικονομικής αλληλεγγύης.

Σε δηλώσεις του, μετά τις κατηγορίες πως η Γερμανία κάνει το δικό της «παιχνίδι», ο κ. Σολτς σημείωσε ότι και άλλες χώρες λαμβάνουν παρόμοια μέτρα με το Βερολίνο.

«Τα μέτρα που λαμβάνουμε είναι δικαιολογημένα. Δεν είναι μεμονωμένα και έχουν υιοθετηθεί και σε άλλες χώρες. Όπως πολλές άλλες χώρες, θα κάνουμε το ίδιο με το φυσικό αέριο. Κάποιοι έχουν μπει από καιρό στη διαδικασία να κάνουν ακριβώς αυτό που σχεδιάσαμε για φέτος και για τα επόμενα δύο χρόνια, με μεγάλη υποστήριξη και μέτρα. Ίσως να μην το έχουν παρατηρήσει όλοι αυτό», δήλωσε ο κ. Σολτς κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον πρωθυπουργό της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του γερμανο-ολλανδικού συμβουλίου για το κλίμα, με τη συμμετοχή υπουργών και των δύο χωρών.

Ο κ. Σολτς χαρακτήρισε μάλιστα το γερμανικό σχέδιο ως «πολύ έξυπνο, πολύ ισορροπημένο και πολύ αποφασιστικό πακέτο» και επισήμανε ότι με τα χρήματα που θα διατεθούν θα στηριχθούν και οι εισαγωγείς φυσικού αερίου. «Γνωρίζουμε την ανάγκη διατήρησης της αλληλεγγύης στην Ευρώπη και πολλά από αυτά που κάνουμε, π.χ. η δημιουργία συνθηκών εισαγωγής φυσικού αερίου, δεν αφορούν μόνο εμάς, αλλά είναι χρήσιμα και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες», ανέφερε, για να προσθέσει: «Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα μέτρα που λαμβάνουμε για να βοηθήσουμε τους πολίτες μας, είναι σαφές ότι κάθε χώρα πρέπει να κάνει κάτι. Υπάρχουν άλλες χώρες με εργαλεία που δεν διαφέρουν πολύ από τα δικά μας».

#BREAKING Chancellor Scholz hits back at European criticism of Germany’s 200-billion-euro energy fund, says planned measures justified and other countries taking similar steps pic.twitter.com/BEHBhCpoQA

— AFP News Agency (@AFP) October 4, 2022