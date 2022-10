Erdonomics: Η ανορθόδοξη οικονομική πολιτική του Ερντογάν ανοίγει πληγές ενόψει εκλογών

Οι εξελίξεις, εάν ιδωθούν συνδυαστικά, προσομοιάζουν σε συνταγή οικονομικής καταστροφής ή σε μια τέλεια οικονομική καταιγίδα.

Ο πληθωρισμός δεν σταματά να καλπάζει, κινούμενος ανοδικά. Η λίρα δεν σταματά να ασθμαίνει, κινούμενη καθοδικά. Και ο Ερντογάν δεν σταματά να υπερασπίζεται τα χαμηλά επιτόκια, κινούμενος ενάντια στο ρεύμα της καλούμενης οικονομικής ορθοδοξίας.

Αυτήν την εβδομάδα, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Τουρκία διαμορφώθηκε στο 84,45% αγγίζοντας υψηλό 24ετίας. Κι αυτό, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Διότι σύμφωνα με τα ανεπίσημα (τις εκτιμήσεις ανεξάρτητων αναλυτών), ο πραγματικός πληθωρισμός είναι κοντά στο 186%. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Ότι οι τιμές στην Τουρκία έχουν πολλαπλασιαστεί το τελευταίο διάστημα.

Ωστόσο, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν φαίνεται να ενοχλείται από τον υψηλό πληθωρισμό και συνεχίζει να αψηφά την οικονομική ορθοδοξία διατηρώντας τα επιτόκια (που τώρα είναι στο 12% χαμηλά) χαμηλά, όπως σημειώνει σε ανάλυσή του ο ιστοχώρος Gzero.

«Τώρα τα επιτόκια είναι στο 12%, αλλά εάν ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός, τότε το πραγματικό ποσοστό είναι -68%, που σημαίνει ότι τα μετρητά ανοίγουν μια τρύπα στα πορτοφόλια των τουρκικών τραπεζών», συνεχίζει στην ανάλυσή του το Gzero σύμφωνα με το οποίο ο Ερντογάν αυτό που κάνει είναι να βάζει την ανάπτυξη ως στόχο πάνω από την σταθερότητα.

Εάν η Τουρκία διευκολύνει τον δανεισμό χρημάτων για επενδύσεις, επιχειρηματικές δραστηριότητες και δημιουργία θέσεων εργασίας, τότε το ΑΕΠ θα αυξηθεί με ταχύτερο ρυθμό από τον ρυθμό αύξησης των τιμών. Η τουρκική οικονομία όντως αναπτύσσεται, με ρυθμό 7,6% το δεύτερο τρίμηνο του 2022 σε ετήσια βάση. Πλην όμως δεν αναπτύσσεται αρκετά εάν λάβει κανείς υπόψη και όλα τα άλλα (αρνητικά) στοιχεία.

Η τουρκική λίρα έχει καταρρεύσει έναντι του δολαρίου με την ισοτιμία της να διαμορφώνεται περίπου στις 18,5 λίρες προς 1 δολάριο. Ενώ η λίρα πέφτει ωστόσο, οι τουρκικές εξαγωγές δεν ανεβαίνουν, ή μάλλον ανεβαίνουν αλλά παράλληλα ανεβαίνουν και οι τουρκικές εισαγωγές.

Ως εκ τούτου, το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου της χώρας δεν μειώνεται αλλά αντιθέτως πολλαπλασιάζεται.

Η Τουρκία έχει όμως παράλληλα και ένα χρέος ύψους 182 δισεκατομμυρίων δολαρίων που πρέπει να έχει αποπληρώσει ως τον Απρίλιο του 2023 («External debt maturing over the 12 months to end-April 2023 is USD182 billion», σημειώνει η Fitch).

Κι όλα αυτά, χωρίς να συνυπολογίσει κανείς και όλες τις άλλες επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Ερντογάν ωστόσο επιμένει στα Erdonomics καθώς έρχονται και εκλογές στην Τουρκία (βουλευτικές και προεδρικές πριν από το καλοκαίρι του 2023).

Ο Τούρκος πρόεδρος ελπίζει ότι εάν η οικονομία συνεχίσει να αναπτύσσεται και ο πληθωρισμός μειωθεί κάπως, τότε η επανεκλογή του θα είναι εξασφαλισμένη. Όπως σημειώνει ωστόσο το Gzero, στην εν λόγω εκτίμηση υπάρχει ένα μεγάλο «εάν» και συνάμα ένα μεγάλο στοίχημα για τον Τούρκο ηγέτη.

Με πληροφορίες από Gzero, Bloomberg

