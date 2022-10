Γέφυρα του Κερτς: H Oυκρανία βλέπει «ρωσικό δάκτυλο» πίσω από την έκρηξη

Η ουκρανική προεδρία υπονόησε σήμερα ότι η έκρηξη από την οποία καταστράφηκε εν μέρει η γέφυρα της Κριμαίας, η οποία συνδέει τη χερσόνησο αυτή με τη Ρωσία, ήταν το αποτέλεσμα μιας εσωτερικής διαμάχης στους κύκλους της εξουσίας στη Μόσχα, διαβεβαιώνοντας ότι από πίσω κρύβεται «ρωσικός δάκτυλος».

«Σημειώνουμε ότι το φορτηγό που εξερράγη, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, μπήκε στην γέφυρα από τη ρωσική πλευρά. Επομένως, στη Ρωσία θα πρέπει να αναζητηθούν οι απαντήσεις (…) Όλα αυτά υποδηλώνουν σαφέστατα ένα ρωσικό ίχνος», ανέφερε ο σύμβουλος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Μιχαήλο Ποντόλιακ.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο Ποντόλιακ τόνισε μέσω Twitter ότι η έκρηξη στη γέφυρα είναι μόνο «η αρχή», χωρίς ωστόσο να πει άμεσα πως η Ουκρανία αναλαμβάνει την ευθύνη.

«Οτιδήποτε παράνομο πρέπει να καταστραφεί, οτιδήποτε κλεμμένο πρέπει να επιστραφεί στην Ουκρανία, η Ρωσία πρέπει να εκδιωχθεί από οτιδήποτε κατέχει», ανέφερε ο Ποντολιάκ.

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022