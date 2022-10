Βρετανία: Αδειάζει η κλεψύδρα για τη Λιζ Τρας;

Μόνο η λέξη «Χάος», η οποία κυριαρχεί την Πέμπτη και στα πρωτοσέλιδα του βρετανικού Τύπου, μπορεί να περιγράψει την κατάσταση που επικρατεί στους κόλπους της κυβέρνησης της Λιζ Τρας και στους Συντηρητικούς.

Όταν κορυφαίο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος υποχρεώνεται στη Βουλή των Κοινοτήτων να διαβεβαιώσει την αντιπολίτευση ότι η πρωθυπουργός δεν είναι κρυμμένη κάτω από κάποιο γραφείο, όπως έκανε η Πένι Μόρντοντ τη Δευτέρα, η κατάσταση έχει σαφώς ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

“The prime minister is not under a desk,” Penny Mordaunt tells Labour MP Stella Creasy

“She is not here for very good reason”https://t.co/iSwXJvSvHU pic.twitter.com/gr9u836y40

— BBC Politics (@BBCPolitics) October 17, 2022