Ρωσικός πύραυλος που καταρρίφθηκε από την Ουκρανία έπεσε σε χωριό της Μολδαβίας

Ρωσικός πύραυλος, ο οποίος καταρρίφθηκε από την αεράμυνα της Ουκρανίας, έπεσε στο χωριό Νασλάβκεα της Μολδαβίας το πρωί της Δευτέρας, ανακοίνωσε το Κισινάου.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο τα τζάμια πολλών σπιτιών έσπασαν όταν τμήματα του πυραύλου έπεσαν στο βόρειο άκρο του χωριού, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Μολδαβίας.

Το συγκεκριμένο χωριό βρίσκεται στον βορρά της Μολδαβίας, στα σύνορα με την Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι σειρά από εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίς το πρωί της Δευτέρας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, ενώ οι περιφερειακές αρχές στο βόρειο, το ανατολικό και το κεντρικό τμήμα της χώρας έκαναν λόγο για ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις, με την ουκρανική προεδρία να καταγγέλλει «μαζική επίθεση» της Μόσχας σε ενεργειακές υποδομές.

Καπνός ήταν ορατός πάνω από το Κίεβο έπειτα από περίπου 10 εκρήξεις, σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το Reuters. Όπως δήλωσαν δημοσιογράφοι του AFP, ακούστηκαν τουλάχιστον πέντε εκρήξεις στην ουκρανική πρωτεύουσα, από τις 08:00 ως τις 08:20. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι περιοχές της ουκρανικής πρωτεύουσας έχουν μείνει χωρίς ρεύμα και νερό.

Παράλληλα, υπήρξαν αναφορές για εκρήξεις και στις περιοχές της Ζαπορίζια, της Οδησσού και του Λβιβ, ενώ σειρήνες ήχησαν σχεδόν σε όλη τη χώρα. Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η χώρα έγινε στόχος «περισσότερων από 50 πυραύλων».

Filmed by ITV News this morning looking north from the centre of Kyiv: https://t.co/e21ZFk4UmL pic.twitter.com/PJPFxBiz8s

— Rohit Kachroo (@RohitKachrooITV) October 31, 2022