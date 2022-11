Έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: «Από τη Συρία, εκπαιδευμένη από Κούρδους η δράστις», λένε οι τουρκικές αρχές

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε η στιγμή της σύλληψης της γυναίκας η οποία φέρεται να έβαλε τη βόμβα που προκάλεσε την έκρηξη στον πεζόδρομο Ιστικλάλ της Κωνσταντινούπολης, το μεσημέρι της Κυριακής, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 81.

Όπως φαίνεται σε βίντεο και φωτογραφίες, οι Τούρκοι αστυνομικοί εισέβαλαν στο διαμέρισμα μιας γυναίκας, της πέρασαν χειροπέδες, ενώ ανακάλυψαν και όπλα στον χώρο της.

Turkish media publish the photos showing the arrest of Istanbul bomber pic.twitter.com/WDRklpdjYs

Όπως ανακοίνωσε πριν λίγο η αστυνομία της Κωνσταντινούπολης, η φερόμενη ως δράστρια της έκρηξης είναι Συριακής καταγωγής και παραδέχθηκε κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ότι εκπαιδεύτηκε από Κούρδους αντάρτες και ότι εισήλθε στην Τουρκία από την επαρχία Αφρίν της Συρίας. Την ίδια ώρα, ο αριθμός των συλλήψεων ανέρχεται συνολικά σε 46 άτομα.

UPDATE: The Istanbul bomber’s name is Ahlam Albashir, a Syrian national.

She reportedly confessed that she was trained by the PKK as a special intelligence officer and that she had entered Turkey illegally through Afrin-Idlib to take action. pic.twitter.com/TUiUK8RRVA

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 14, 2022