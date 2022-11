Σοϊλού για Κωνσταντινούπολη: Αν η δράστις δεν είχε συλληφθεί, θα είχε διαφύγει στην Ελλάδα – Δεν δεχόμαστε τα συλλυπητήρια των ΗΠΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ. Ανεβάζει τους τόνους ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού, στον απόηχο της φονικής έκρηξης στην Κωνσταντινούπολη, αναφέροντας ότι η φερόμενη δράστις της επίθεσης θα είχε διαφύγει στην Ελλάδα και ότι η Τουρκία δεν αποδέχεται τα συλλυπητήρια των ΗΠΑ.

Όπως είπε ο Σοϊλού από το σημείο όπου σημειώθηκε η έκρηξη, αν δεν είχαν συλληφθεί από τις τουρκικές αρχές, οι υπαίτιοι για την επίθεση – ανάμεσά τους και η γυναίκα που φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα – «θα είχαν διαφύγει λαθραία στην Ελλάδα σήμερα».

Παράλληλα, ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι «δεν δεχόμαστε τα συλλυπητήρια της αμερικανικής πρεσβείας».

