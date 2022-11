Βίντεο: Η… χαλαρή διάψευση Λαβρόφ για τη «νοσηλεία» του

Καλά στην υγεία του φαίνεται ότι είναι ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος διέψευσε και αυτοπροσώπως ότι χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο στο Μπαλί, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο κορυφής της G20.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που «ανέβηκε» στα social media, ο Ρώσος ΥΠΕΞ εμφανίστηκε από το δωμάτιο του ξενοδοχείου του με σορτς και T-shirt να διαβάζει κάποια έγγραφα.

«Είμαι στο ξενοδοχείο, διαβάζω υλικό για την αυριανή σύνοδο», αναφέρει ο Λαβρόφ, απορρίπτοντας πληροφορίες του Associated Press το οποίο – επικαλούμενο τις αρχές της Ινδονησίας – μετέδωσε νωρίτερα ότι ο Ρώσος πολιτικός είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

«Γράφουν για καμιά δεκαριά χρόνια ότι ο πρόεδρός μας είναι άρρωστος… Αυτό το είδος του παιχνιδιού δεν είναι καινούργιο στην πολιτική», είπε.

Lavrov at his hotel in Bali. Says reports about his health are a “political game” https://t.co/OddllPDgq7 pic.twitter.com/GKu0Ffo1st

— Pjotr Sauer (@PjotrSauer) November 14, 2022