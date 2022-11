Ζελένσκι για πυραύλους στην Πολωνία: Ο τρόμος δεν περιορίζεται στα εθνικά μας σύνορα

Με τον πλέον έντονο τρόπο καταδίκασε το πυραυλικό πλήγμα σε πολωνικό έδαφος ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τόνισε ότι ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν την Πολωνία, μια χώρα του ΝΑΤΟ, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια «σημαντική κλιμάκωση» της σύγκρουσης.

«Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν την Πολωνία», είπε ο Ζελένσκι, στη νυχτερινή του ομιλία προς τον ουκρανικό λαό.

«Όσο περισσότερο η Ρωσία αισθάνεται ατιμωρησία, τόσο περισσότερες απειλές θα υπάρχουν για όποιον βρίσκεται κοντά στους ρωσικούς πυραύλους. Να εκτοξεύονται πυραύλους στο έδαφος του ΝΑΤΟ! Αυτή είναι μια ρωσική πυραυλική επίθεση στη συλλογική ασφάλεια! Αυτή είναι μια πολύ σημαντική κλιμάκωση. Πρέπει να δράσουμε», είπε ο Ζελένσκι.

«Θέλω να πω σε όλους τους Πολωνούς αδελφούς και αδελφές μας: Η Ουκρανία θα σας υποστηρίζει πάντα! Ο τρόμος δεν θα πτοήσει τους ελεύθερους ανθρώπους! Η νίκη είναι δυνατή όταν δεν υπάρχει φόβος! Η Ρωσία τρομοκρατεί εμάς και όλους όσους μπορεί να φτάσει», πρόσθεσε.

Zelensky: “Terror is not limited to our national borders. Russian missiles hit Poland. … To fire missiles at NATO territory. This is a Russian missile attack on collective security! This is a very significant escalation. We must act.” pic.twitter.com/0T85fpEqLS

— Christopher Miller (@ChristopherJM) November 15, 2022