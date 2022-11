Έκτακτη συνεδρίαση του συμβουλίου εθνικής ασφάλειας και άμυνας συγκάλεσε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, τη στιγμή που πολωνικά μέσα ενημέρωσης μιλούν για δύο νεκρούς από ρωσικούς πυραύλους, οι οποίοι έπεσαν σε έδαφος της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Πολωνίας, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη σε αγρόκτημα στο χωριό Przewodow, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. «Πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο, δεν είναι σαφές τι έχει συμβεί», δήλωσε ο αξιωματικός της Πυροσβεστικής Λούκας Κούσι, σύμφωνα με το Reuters.

Ωστόσο, το πολωνικό Radio ZET μετέδωσε ότι δύο «αδέσποτοι» πύραυλοι έπληξαν το Przewodow στην επαρχία Λούμπλι, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων. Δημοσιογράφος του Ράδιο ΖΕΤ αργότερα ανέφερε, επικαλούμενος πηγές, ότι αυτό που έπληξε το Przewodow είναι πιθανότατα τα θραύσματα πυραύλου που καταρρίφθηκε από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας.

Από πλευράς ΗΠΑ, ανώτερος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος δεν κατονομάζεται, ανέφερε -σύμφωνα με το Associated Press- ότι ρωσικοί πύραυλοι έπεσαν στην Πολωνία, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων.

Πάντως, το αμερικανικό Πεντάγωνο, από την πλευρά του, δήλωσε ότι δεν είναι επί του παρόντος σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες για δύο ρωσικούς πυραύλους που κατέληξαν σε πολωνικό έδαφος, τονίζοντας ωστόσο ότι εξετάζει τις συγκεκριμένες αναφορές. «Γνωρίζουμε τα δημοσιεύματα του Τύπου κατά τα οποία ότι δύο ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν τοποθεσία εντός της Πολωνίας κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Μπορώ να σας πω ότι δεν έχουμε καμία πληροφορία αυτή τη στιγμή για να επιβεβαιώσουμε αυτές τις αναφορές και το εξετάζουμε περαιτέρω» είπε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Πάτρικ Ράιντερ.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, από την πλευρά του, μίλησε για «σκόπιμη πρόκληση με σκοπό την κλιμάκωση της κατάστασης», σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax. Σύμφωνα με τη Μόσχα, δεν έγιναν επιθέσεις με ρωσικά όπλα κοντά στα σύνορα Ουκρανίας – Πολωνίας.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι συγκάλεσε επείγουσα συνεδρίαση κυβερνητικής επιτροπής για υποθέσεις εθνικής ασφάλειας και άμυνας, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Twitter. Ο εκπρόσωπος της πολωνικής κυβέρνησης Πιότρ Μιούλερ δεν επιβεβαίωσε άμεσα τις πληροφορίες για δύο νεκρούς από ρωσικούς πυραύλους, ωστόσο μίλησε για «κατάσταση κρίσης».

Ανώτερη πηγή στο γραφείο του Πολωνού πρωθυπουργού έκανε λόγο στο BBC για «πληροφοριακό χάος». «Δεν έχω καμία βεβαιότητα και δεν μπορώ να επιβεβαιώσω τίποτα», είπε η πηγή.

Ο ανταποκριτής του Guardian, Λορέντζο Τόντο, σημειώνει ότι υπάρχουν εκτιμήσεις από μερίδα αναλυτών, πως ο επιδιωκόμενος στόχος των πυραύλων που έπληξαν το πολωνικό χωριό ήταν το Λβιβ, η ουκρανική πόλη κοντά στα σύνορα με την Πολωνία.

Σε μία παράλληλη εξέλιξη, έγινε γνωστό ότι και η Μολδαβία επηρεάστηκε από τη μαζική πυραυλική επίθεση της Ρωσίας, καθώς προκλήθηκαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της χώρας.

2 rockets landed in the Polish border town of Przewodów killing 2 people. The premier of Poland is convening an urgent meeting with his national security team. – local media https://t.co/0dwFx4mffC via @YWNReporter pic.twitter.com/4scZ31MeIY

Ο υπουργός Άμυνας της Λετονίας Άρτις Πάμπρικς, με ανάρτησή του στο Twitter, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους «Πολωνούς αδερφούς μας» και πρόσθεσε: «Το εγκληματικό ρωσικό καθεστώς εκτόξευσε πυραύλους που στόχευσαν όχι μόνο Ουκρανούς αμάχους αλλά έφτασαν και σε έδαφος του ΝΑΤΟ, στην Πολωνία. Η Λετονία στέκεται στο πλευρό των Πολωνών φίλων μας και καταδικάζει αυτό το έγκλημα».

Ούγγροι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν επίσης ότι θα συγκληθεί το συμβούλιο άμυνας, όπως γνωστοποίησε μέσω Twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ζόλταν Κόβατς.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας μέσω Twitter ανέφερε: «Τα τελευταία νέα από την Πολωνία είναι ανησυχητικά. Είμαστε σε στενή συνεννόηση με την Πολωνία και άλλους συμμάχους. Η Εσθονία είναι έτοιμη να υπερασπιστεί κάθε εκατοστό του εδάφους του ΝΑΤΟ. Είμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη με τη στενή μας σύμμαχο Πολωνία».

Latest news from Poland is most concerning. We are consulting closely with Poland and other Allies. Estonia is ready to defend every inch of NATO territory. We’re in full solidarity with our close ally Poland 🇵🇱

— Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) November 15, 2022