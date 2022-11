ΗΠΑ: Κατακραυγή βουλευτών κατά Τουρκίας για τη Συρία, μήνυμα κατά νέων F-16

Σκληρή επίθεση κατά της Τουρκίας και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσαν το βράδυ της Κυριακής επιφανή στελέχη των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ για τις τουρκικές επιθέσεις στη Συρία κατά Κούρδων, τονίζοντας ότι είναι ξεκάθαρο πως δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να ενισχυθεί η τουρκική αεροπορία και καλώντας τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να πάρει θέση.

Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αδιακρίτως επιθέσεις κατά των κουρδικών δυνάμεων στη βόρεια Συρία με τις οποίες εδώ και χρόνια συνεργάζονται οι ΗΠΑ για την καταδίωξη των ανταρτών του Ισλαμικού Κράτους (ISIS), με τους στόχους που έχουν πληγεί να περιλαμβάνουν και ένα νοσοκομείο.

Η Άγκυρα ανακοίνωσε μέσω του υπουργείο Αμύνης ότι «ήρθε η ώρα της πληρωμής για την Ιστικλάλ», αναφερόμενη στη βομβιστική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη, εξαπολύοντας επιθέσεις κατά κουρδικών θέσεων αλλά και αμάχων, με την επιχείρηση να φέρει την ονομασία «Γαμψό ξίφος».

Η κατακραυγή από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ήταν έντονη, με τον γερουσιαστή των Δημοκρατικών Κρις Βαν Χόλεν να γράφει σε ανάρτησή του: «Πάλι τα ίδια. Ο Ερντογάν λέει εδώ και μήνες ότι η Τουρκία θα επιτεθεί στους Σύρους Κούρδους συμμάχους μας που είναι επικεφαλής στον πόλεμο κατά του ISIS. Κανείς δεν πρέπει να ξεγελαστεί τώρα ότι πράττει ακριβώς αυτό. Η κυβέρνηση Μπάιντεν πρέπει να εκφραστεί εντόνως σχετικά».

Here we go again. Erdogan has been saying for months that #Turkey would attack our Syrian Kurdish allies who led the fight against ISIS (see below). No one should be fooled now that he is doing so. Biden Admin should speak out forcefully. https://t.co/R9PhosHUkJ

— Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) November 20, 2022