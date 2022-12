ΕΕ: Στηρίζει τα Δυτικά Βαλκάνια με οικονομικά μέτρα και επενδυτικά σχέδια

Η ΕΕ επενδύει στα Δυτικά Βαλκάνια με μέτρα οικονομικής στήριξης και επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο της δέσμευσής της στην προοπτική ένταξης, διεμήνυσαν από τα Τίρανα οι Ευρωπαίοι ηγέτες, μετά τη λήξη της Συνόδου Κορυφής.

Ο διάλογος της ΕΕ με τα Δυτικά Βαλκάνια έχει αποκτήσει ενισχυμένο νόημα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς η ρωσική επιρροή στην Νοτιοανατολική Ευρώπη θεωρείται υπαρκτός και αποσταθεροποιητικός παράγοντας.

«Η ΕΕ είναι περισσότερο από ποτέ προσηλωμένη σε ένα κοινό μέλλον, από την κοινή αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης έως τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, όπως την μείωση των τελών περιαγωγής», τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Κατά την συνεδρίαση συζητήθηκαν τα επενδυτικά σχέδια ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ, που ενέκρινε προσφάτως η ΕΕ, τα οποία στοχεύουν στην ευθυγράμμιση των Δυτικών Βαλκανίων με την ευρωπαϊκή πολιτική για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, τις βιώσιμες μεταφορές, την στήριξη του ιδιωτικού τομέα και την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου. Η ΕΕ έχει μέχρι στιγμής εγκρίνει τη χρηματοδότηση 40 έργων.

The EU is the biggest donor in the Western Balkans with € 29.5 billion, provides 61% of all FDI and

70% of total trade.

This is an offer for the WBs citizens, that nobody can match.

EU membership is a strong anti-dote to instability and malign external influence. pic.twitter.com/jtsso0wqD7

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 6, 2022