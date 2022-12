Ρωσία: Ο Σοϊγκού «επιθεώρησε μονάδες στην πρώτη γραμμή του πολέμου»

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού, επιθεώρησε μονάδες του στρατού της χώρας που εμπλέκονται στον πόλεμο στην Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι ρωσικές υπηρεσίες.

Ο κ. Σόιγκου «μετέβη αεροπορικώς σε περιοχές όπου έχουν αναπτυχθεί στρατεύματα» και «έλεγξε προκεχωρημένες θέσεις ρωσικών μονάδων στη ζώνη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας μέσω Telegram.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο υπουργός Άμυνας Σοϊγκού μίλησε με στρατιώτες «στην πρώτη γραμμή» και σε «κέντρο διοίκησης».

Δεν διευκρινίζεται πότε έκανε την επίσκεψη και εάν όντως πήγε στην Ουκρανία. Σύντομο βίντεο που συνοδεύει την ανακοίνωση εικονίζονται ο Ρώσος υπουργός Άμυνας μέσα σε στρατιωτικό ελικόπτερο και άδειες εκτάσεις.

Russian Minister of Defense ‘Sergei Shoigu’ visited the Southern Military District and inspected frontline troops in the zone of the special operation. pic.twitter.com/YRC1iXypFL

— Geopolitics.wiki (@GeopoliticsW) December 18, 2022