Ουκρανία: Αβάσιμοι φαίνονται οι ρωσικοί ισχυρισμοί για πλήγματα με 600 Ουκρανούς νεκρούς

Μία ρωσική πυραυλική επίθεση στην ουκρανική πόλη Κραματόρσκ προκάλεσε υλικές ζημιές, αλλά δεν κατέστρεψε κτίρια και δεν υπάρχουν προφανείς ενδείξεις για ανθρώπινες απώλειες, όπως δήλωσε σήμερα ένας μάρτυρας του Reuters, μετά τον ισχυρισμό της Ρωσίας ότι σκότωσε 600 Ουκρανούς στρατιώτες.

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει ότι σκότωσε περισσότερους από 600 Ουκρανούς στρατιώτες σε μία μαζική πυραυλική επίθεση κατά κτιρίων στα ανατολικά της Ουκρανίας που στεγάζουν προσωρινά ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με το ίδιο υπουργείο, ο βομβαρδισμός που δέχθηκε το Κραματόρσκ έγινε σε αντίποινα για τη θανατηφόρα επιδρομή των Ουκρανών που προηγήθηκε στις αρχές του 2023 κατά ρωσικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Μακίιφκα που αποτελεί τμήμα της περιοχής του Ντονέτσκ και ελέγχεται από τις δυνάμεις της Μόσχας.

Ωστόσο ρεπόρτερς του πρακτορείου Reuters επισκέφτηκε τους δύο πανεπιστημιακούς κοιτώνες όπου το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε αναφέρει ότι στεγάζονταν προσωρινά Ουκρανοί στρατιώτες κοντά στην πρώτη γραμμή του πολέμου τη στιγμή της ολονύκτιας επίθεσης, και κανένας από τα δύο δεν φάνηκε να έχει χτυπηθεί άμεσα από πυραύλους ή να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

The consequences of the strike on Kramatorsk on the day of the “truce” announced by Putin.

2 educational institutions, 8 apartment buildings and garages were damaged. According to the mayor of the city Alexander Goncharenko, there were no casualties. pic.twitter.com/CW78i80Bvx

— NEXTA (@nexta_tv) January 8, 2023