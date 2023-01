Ουκρανία: 14 νεκροί, ανάμεσά τους κι ένα παιδί, από τη συντριβή ελικοπτέρου σε παιδικό σταθμό

Στους 14 ανέρχεται, τελικά, ο αριθμός των νεκρών από τη συντριβή ελικοπτέρου σήμερα το πρωί κοντά σε νηπιαγωγείο και κτίριο με κατοικίες στην πόλη Μπρόβαρι, βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Κιέβου, σύμφωνα με αναθεωρημένο απολογισμό που έδωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας και ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου.

Ανάμεσα στα θύματα είναι ένα παιδί, ενώ σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές τραγικό θάνατο βρήκαν ο υπουργός, ο αναπληρωτής υπουργός και ο υφυπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας.

Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της Εθνικής Αστυνομίας της χώρας, Ιχόρ Κλιμένκο, είχε δηλώσει ότι ξεκληρίστηκε η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών – ο υπουργός Ντένις Μοναστίρσκι, ο πρώτος αναπληρωτής υπουργός Γεβγέν Γένιν και ο υφυπουργός Γιούρι Λουμπκόβιτς.

«Κατά τη διάρκεια της τραγωδίας, παιδιά και υπάλληλοι του ιδρύματος βρίσκονταν στον κήπο. Μέχρι τις 10.30 υπήρχαν 29 τραυματίες, εκ των οποίων 15 παιδιά» έγραψε σε αναρτήσεις του ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης του Κιέβου Ολέξιι Κουλέμπα.

Footage of a fire appeared after a helicopter fell from a height in #Brovary – a terrifying scale of the spread of fire is visible Footage of the consequences of a helicopter crash in the #Kyiv region appeared. pic.twitter.com/xsoHN9hcF0

Deeply saddened by the tragic helicopter crash in #Brovary which took many lives incl. Minister D.Monastyrskyi, officials, civilians&children. Condolences to the grieving families & wishes for swift recovery to the injured

We stand in solidarity w/ the people & Gov’t of #Ukraine pic.twitter.com/AdJMZ1Zjc7

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 18, 2023