Ουκρανία: Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για τη συντριβή του ελικοπτέρου

Η Ουκρανία έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 14 ανθρώπους. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι ένα παιδί και ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας.

Η έρευνα μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες. Ακολουθούν όσα γνωρίζουμε, αλλά και μiα λίστα με όσα δεν γνωρίζουμε για την καταστροφή.

Το ελικόπτερο συνετρίβη στο Μπρόβαρι, ανατολικό προάστιο του Κιέβου. Συντρίμμια σκορπίστηκαν γύρω από το σημείο. Σε μικρή απόσταση ήταν ένα νηπιαγωγείο.

Σε βίντεο που τραβήχτηκε αμέσως μετά το δυστύχημα, φλόγες και καπνοί ξεπηδούν ανάμεσα από πολυκατοικίες και ένα παρακείμενο οικιστικό συγκρότημα.

Ουκρανοί αξιωματούχοι μετέφεραν ότι τα τζάμια ενός 14ώροφου κτηρίου κατοικιών υπέστησαν ζημιές, όπως και τρία αυτοκίνητα. Το κτίριο της Εθνικής Υπηρεσίας Εκτακτης Ανάγκης επίσης υπέστη ζημιές από πυρκαγιά.

Αυτόπτης μάρτυρας κατέθεσε ότι άκουσε έναν πολύ δυνατό θόρυβο και στη συνέχεια είδε μία «φοβερή φλόγα» και το ελικόπτερο να κάνει κύκλους πάνω από το σπίτι της. Κατά την ίδια, το ελικόπτερο, φλεγόμενο, κατευθύνθηκε προς ένα εκ των μικρότερων οικοδομημάτων της περιοχής.

As a result of a helicopter crash in Brovary Minister and Deputy Minister of Internal Affairs of Ukraine died. Emergency Service helicopter crashed at local kindergarten. 16 dead, two of them children. Terrible tragedy. pic.twitter.com/KiKR5ItDoI

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) January 18, 2023