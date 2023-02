Νέος σεισμός 7,7 Ρίχτερ στην Τουρκία

Νέος σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών σημειώθηκε πριν από λίγο στην Τουρκία, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό ινστιτούτο, ενώ σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης της Συρίας, έγινε αισθητός και στη Δαμασκό.

«Ο νέος αυτός σεισμός σημειώθηκε περίπου 100 χιλιόμετρα βορειότερα συγκριτικά με τον προηγούμενο και 12 λεπτά αργότερα ακολούθησε μετασεισμός περίπου 6 Ρίχτερ. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη για τον πληθυσμό. Θα υπάρξει ανάγκη για μεγάλη βοήθεια», αναφέρει σε ανάρτησή του το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 7 χιλιομέτρων, ανέφερε η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της Τουρκίας (AFAD), προσθέτοντας ότι το επίκεντρο ήταν η περιοχή Ελμπιστάν της επαρχίας Καχραμανμάρας.

This new earthquake is about 100km to the N of last night earthquake. It has been followed 12 min later by a strong aftershock about M6. Again, it is an exceptionally difficult situation for populations. A major assitance will be required

