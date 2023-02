Βρετανία: Στη φυλακή ο κατά συρροή βιαστής αστυνομικός, Ντέιβιντ Κάρικ

Πρώην αξιωματικός της αστυνομίας του Λονδίνο καταδικάστηκε σήμερα σε κάθειρξη τουλάχιστον 30 ετών για «σειρά βίαιων σεξουαλικών επιθέσεων» σε βάρος γυναικών.

Ο Ντέιβιντ Κάρικ, που εργάστηκε στη Διοίκηση Κοινοβουλευτικής και Διπλωματικής Προστασίας, χρησιμοποίησε τη θέση εξουσίας που είχε για να εκφοβίσει πολλά από τα θύματά του, λέγοντας ότι κανείς δεν θα τα πίστευε καθώς θα ήταν ο λόγος τους εναντίον του λόγου ενός εν ενεργεία αξιωματικού, όπως είπαν οι εισαγγελείς.

Ο 48χρονος Κάρικ είχε προηγουμένως δηλώσει ένοχος για 49 κατηγορίες που σχετίζονται με 12 θύματα μεταξύ του 2003 και του 2020, γεγονός που τον κατέστησε έναν από τους χειρότερους δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων στην ιστορία της Βρετανίας.

Τα αδικήματα του Κάρικ, που περιλαμβάνουν 24 βιασμούς, διεπράχθησαν ενώ εκείνος υπηρετούσε στη Μητροπολιτική Αστυνομία – εντείνοντας περαιτέρω τις πιέσεις στη μεγαλύτερη αστυνομική υπηρεσία στη Βρετανία, που ήδη πλήττεται από σειρά σκανδάλων τα τελευταία χρόνια. Η υπόθεση αυτή επιδείνωσε την κρίση εμπιστοσύνης που ταλανίζει τη Σκότλαντ Γιαρντ μετά την περίπτωση της Σάρα Έβεραρντ, μια 33χρονης Λονδρέζας, που απήχθηκε, βιάστηκε και δολοφονήθηκε το 2021 από αξιωματικό της αστυνομίας της πρωτεύουσας.

Ο Κάρικ εμφανίστηκε σήμερα σε δικαστήριο του Λονδίνου όπου του επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης με ελάχιστη ποινή 32 ετών μείον τον χρόνο που έχει ήδη εκτίσει. Όσοι καταδικάζονται σε ισόβια κάθειρξη πρέπει να εκτίουν έναν ελάχιστο χρόνο ποινής και αφήνονται ελεύθεροι μόνο εάν δεν θεωρούνται πλέον ότι αποτελούν κίνδυνο για την κοινωνία.

Serial rapist and former London Metropolitan police officer David Carrick given 36 life sentences, and will serve more than 30 years for offences against 12 women https://t.co/fCwLGjwi1l

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) February 7, 2023