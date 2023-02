Τουρκία – Συρία: Περιπλέκονται… λόγω πολιτικής οι επιχειρήσεις διάσωσης

Ενώ ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ της Δευτέρας αυξάνεται, οι επιχειρήσεις διάσωσης εντείνονται σε Τουρκία και Συρία, με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν πραγματικό αγώνα, υπό αντίξοες (καιρικές αλλά και… πολιτικές) συνθήκες, στην προσπάθειά τους να βγάλουν ζωντανούς μέσα από τα συντρίμμια όσο το δυνατόν περισσότερους από τους χιλιάδες εγκλωβισμένους.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης καθίστανται δύσκολες κυρίως λόγω των κακών καιρικών συνθηκών και του κρύου. Εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας λένε ότι το χιόνι κάνει τα συντρίμμια βαρύτερα και αυξάνει τον κίνδυνο να σημειωθούν νέες καταρρεύσεις κτιρίων. Ωστόσο, όπως σημειώνει σε ανάλυσή του ο ιστοχώρος Gzero, υπάρχουν και άλλοι… πολιτικοί παράγοντες, που εμποδίζουν και περιπλέκουν τις προσπάθειες διάσωσης.

Από την πλευρά της Συρίας

Το μεγαλύτερο μέρος της Συρίας βρίσκεται, πλέον, και πάλι υπό τον έλεγχο του προέδρου Μπασάρ αλ Ασαντ, ο οποίος, όμως, έχει κατηγορηθεί κατ’ επανάληψη από τη Δύση για χρήση χημικών όπλων εναντίον του λαού του, όχι μία, αλλά τουλάχιστον εννέα φορές από τότε που ξέσπασε ο εμφύλιος στη Συρία,, το 2011.

Ωστόσο, η βόρεια Συρία αποτελεί ξεχωριστεί περίπτωση. Το βορειοανατολικό τμήμα της ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από κουρδικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ, με την υποσημείωση ότι οι Αμερικανοί διατηρούν περίπου 900 δικούς τους στρατιώτες στον βορρά της χώρας. Το βορειοδυτικό τμήμα της, από την άλλη πλευρά, που βρίσκεται πιο κοντά στην Τουρκία και χτυπήθηκε από τον σεισμό, ελέγχεται από την Αγκυρα, καθώς και από ομάδες ανταρτών, ενώ σημαντικό ρόλο στις συριακές υποθέσεις διαδραματίζουν και οι Ρώσοι που διατηρούν στρατιωτικές βάσεις στη χώρα.

Πράγματι, συμμοριτοπόλεμοι και οι επιθέσεις από αέρος καθιστούν σχεδόν αδύνατη μια συντονισμένη αποστολή βοήθειας από το εξωτερικό στη Συρία. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ενωση ανακοίνωσε την Τετάρτη ένα έκτακτο πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη Συρία, παραμένει ασαφές πώς θα διανεμηθεί αυτό, πολύ δε περισσότερο καθώς το καθεστώς Ασαντ απαιτεί όλη η βοήθεια να περάσει πρώτα από τη Δαμασκό. Ο Ασαντ ίσως να μην επιτρέψει παραδόσεις σε δυνάμεις της αντιπολίτευσης στον συριακό βορρά, πλην όμως οι Βρυξέλλες δεν μπορούν να δεχτούν κάτι τέτοιο. Φορτηγά του ΟΗΕ με ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν στη βορειοδυτική Συρία σήμερα, μέσω Τουρκίας, από το πέρασμα Bab Al Hawa, μεταφέροντας κουβέρτες, κιτ υγιεινής κ.ά., αλλά όχι και τρόφιμα.

«Τα φορτηγά μας είναι έτοιμα και υπάρχει προθυμία. Απλώς περιμένουμε να αποκτήσουμε πρόσβαση», δήλωσε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του γραφείου των Ηνωμένων Εθνών που είναι αρμόδιο για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs).

Ενδεικτική των προβλημάτων που παραμένουν είναι η στάση της γαλλικής κυβέρνησης, η οποία ανακοίνωσε σήμερα, διά στόματος του εκπροσώπου του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει να δοθεί στη Συρία μέσα από μηχανισμούς του ΟΗΕ και από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, αλλά όχι μέσω του Ασαντ.

Ενδεικτικά του κλίματος είναι και όσα δήλωσε σήμερα, χωρίς να κάνει καμία αναφορά στον Ασαντ, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του θα συνεχίσει να συνεργάζεται για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας με την Τουρκία, τον ΟΗΕ και τα «Λευκά Κράνη».

Από την πλευρά της Τουρκίας

Στην Τουρκία, από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει κατηγορηθεί ότι δεν ξεκίνησε τις επιχειρήσεις διάσωσης αρκετά γρήγορα. Ο Ερντογάν, από την πλευρά του, κατηγόρησε την τουρκική αντιπολίτευση ότι χρησιμοποιεί την τραγωδία για να κερδίσει πολιτικούς πόντους ενόψει των επερχόμενων εκλογών. Ο Τούρκος πρόεδρος είπε, παράλληλα, ότι δεν θα ήταν δυνατόν να έχουν προετοιμαστεί για ένα τόσο ακραίο γεγονός.

Πολλοί Τούρκοι διερωτώνται, ωστόσο, πού είναι όλο εκείνο το σύστημα αντιμετώπισης που υποτίθεται πως είχε διαμορφωθεί / ενισχυθεί έπειτα από τον προηγούμενο καταστροφικό σεισμό του 1999.

Η πλευρά Ερντογάν προφανώς ενοχλείται από την εντεινόμενες επικρίσεις και σε αυτό το πλαίσιο ερμηνεύεται και η κίνησή της να περιορίσει την πρόσβαση των πολιτών στο Twitter μέσω του οποίου διακινούνταν πολλά από αυτά τα επικριτικά για την τουρκική κυβέρνηση μηνύματα.

«Η καταστολή των επικριτών είναι τώρα πιο σημαντική από ποτέ για τον Ερντογάν, ο οποίος αντιμετωπίζει μια σκληρή μάχη επανεκλογής στις 14 Μαΐου», καταλήγει στην ανάλυσή του το Gzero.

