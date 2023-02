Τουρκία: Κοριτσάκι διασώθηκε 178 ώρες μετά τον σεισμό

Μία εβδομάδα μετά τον φονικό σεισμό των 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, «θαύματα» εξακολουθούν να συμβαίνουν στα ερείπια κτιρίων στην Τουρκία, με τα διασωστικά συνεργεία να ανασύρουν επιζώντες.

Ενα κορίτσι ηλικίας τεσσάρων ετών διασώθηκε 178 ώρες μετά τον σεισμό στο Αντιγιαμάν της Τουρκίας, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών της γειτονικής χώρας. Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, το κορίτσι είναι ηλικίας έξι ετών.

#TurkiyeQuakes : Six-year-old Miray is rescued after surviving 178 hours under rubble in Adiyaman pic.twitter.com/f8hD1nPhvH

Νωρίς το πρωί, το πρακτορείο Anadolu μετέδωσε ότι ένα 7χρονο αγόρι, ο Μουσταφά, διασώθηκε στην επαρχία Χατάι.

Η 62χρονη Ναφιζέ Γιλμάζ ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια στην πόλη Νουρνταγκί, της ίδιας επαρχίας. Η 62χρονη και το 7χρονο αγοράκι είχαν μείνει εγκλωβισμένοι επί 163 ώρες προτού διασωθούν χθες, Κυριακή.

Η Σιμπέλ Καγιά, 40 ετών, ανασύρθηκε από τα ερείπια πενταώροφου κτιρίου στην επαρχία Γκαζιαντέπ, 170 ώρες μετά τον σεισμό.

(VIDEO) Sibel Kaya, 40, was pulled from rubble 170 hours after massive earthquakes in Türkiye

• Rescued a week after earthquakes

• She is from SE province of Gaziantep

• Pulled out from under wreckage of 5-story building

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 13, 2023