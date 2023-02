Ο Μπάιντεν στο Κίεβο – Το παρασκήνιο και τα μηνύματα μιας ιστορικής επίσκεψης

«Εναν χρόνο μετά, το Κίεβο κρατάει γερά. Η Ουκρανία επίσης. Και η Δημοκρατία αντέχει».

Συμβολικά, είναι ο Τζο Μπάιντεν ηγέτης του ελεύθερου κόσμου σε μια χώρα που βάλλεται. Το είπε εξάλλου και ο ίδιος στον πρόεδρο Ζελένσκι: «Είναι αλαζονικό εκ μέρους μου που το λέω αυτό, αλλά σκέφτηκα ότι ήταν σημαντικό ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών να είναι εδώ στην επέτειο της έναρξης της επίθεσης».

Ουκρανία: Στο Κίεβο ο Μπάιντεν

Το αεροπλάνο του έφυγε λίγο μετά τις 4 το πρωί από την Ουάσιγκτον, μυστικά. Στο Air Force One, σύμφωνα με τους New York Times, υπήρχαν μόνον ελάχιστοι δημοσιογράφοι που είχαν ορκιστεί εχεμύθεια και στερήθηκαν τα τηλέφωνά τους, μαζί με τον Τζέικ Σάλιβαν, τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του προέδρου, την Τζεν Ο’Μάλι Ντίλον, αναπληρώτρια προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, και την Ανι Τομασίνι, διευθύντρια του Οβάλ Γραφείου.

Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, λένε οι ΝΥΤ, επιβεβαίωσε ότι έπειτα από την υπερατλαντική πτήση προς την Πολωνία, ο Μπάιντεν πέρασε τα σύνορα με τρένο, ταξιδεύοντας για σχεδόν 10 ώρες προς το Κίεβο, όπως άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι τους τελευταίους μήνες, επειδή οι πτήσεις στην εμπόλεμη ζώνη δεν είναι ασφαλείς.

Οι δημοσιογράφοι που συνόδευαν τον Τζο Μπάιντεν είχαν εμπάργκο δημοσίευσης οποιασδήποτε πληροφορίας έως ότου ο Αμερικανός πρόεδρος αφιχθεί στην ουκρανική πρωτεύουσα – σε μία πόλη που ο Βλαντιμίρ Πούτιν έλεγε ότι θα καταλάμβανε μέσα σε ένα τριήμερο.

Το Κίεβο υποδέχθηκε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ενώ οι σειρήνες αεροπορικών βομβαρδισμών ηχούσαν. Το τραγικό εμπόλεμο σκηνικό της ουκρανικής πρωτεύουσας υπενθύμισε στον υπόλοιπο κόσμο ότι η Ουκρανία βάλλεται πανταχόθεν από τους Ρώσους, ωστόσο η Δύση είναι εκεί – ο ηγέτης που στηρίζει τους Ουκρανούς από την πρώτη στιγμή, έφτασε η ώρα να βρεθεί «ανάμεσα στα πυρά».

Ασφαλώς, ο Τζο Μπάιντεν είχε και το δικό του κοινό –και την εγχώρια πολιτική σκηνή– κατά νου. Η υποστήριξη της αμερικανικής κοινωνικής γνώμης, αφενός, στη μαζική βοήθεια στη Ουκρανία φθίνει. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Associated Press-NORC, το 48% των Αμερικανών ήταν υπέρ της παροχής όπλων στην Ουκρανία, από 60% τον περασμένο Μάιο.

Αφετέρου, η αλλαγή των συσχετισμών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με τους Ρεπουμπλικανούς να έχουν τα ηνία και το Σώμα τον τελευταίο λόγο, αυξάνονται και πληθύνονται οι φωνές που θέλουν μια εξισορρόπηση –στην καλύτερη περίπτωση– της στήριξης στον ουκρανικό λαό. Αξίδει, δε, να σημειωθεί ότι το Κογκρέσο μέχρι στιγμής έχει εγκρίνει 113 δισ. δολάρια σε στρατιωτική και οικονομική βοήθεια για την Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Σύμφωνα με τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο: «Παρ’ όλες τις διαφωνίες στο Κογκρέσο για ορισμένα θέματα, υπάρχει σημαντική ομοψυχία για την υποστήριξη της Ουκρανίας. Δεν πρόκειται μόνο για την ελευθερία της Ουκρανίας. Πρόκειται για την ελευθερία της δημοκρατίας γενικότερα».

Οι ΗΠΑ όμως δεν σταματούν τη βοήθεια και ο Τζο Μπάιντεν φαντάζει ανυποχώρητος στη στήριξη προς το Κίεβο. Yποσχέθηκε άλλα 500 εκατ. δολάρια σε στρατιωτικό υλικό τις επόμενες ημέρες, κάνοντας λόγο για πυρομαχικά, πυραύλους Javelin και Howitzer, δίχως όμως να αναφέρει τα προηγμένα όπλα που έχει ζητήσει η Ουκρανία.

Η ιστορία βέβαια έχει δείξει ότι τον τελευταίο χρόνο έχουν σπάσει πολλά ταμπού όσον αφορά το είδος της στρατιωτικής βοήθειας που παρέχει η Δύση στο Κίεβο. Οσο επιμένει η ρωσική επιθετικότητα –με αμφίβολα μέχρι ώρας αποτελέσματα– τόσο ο ελεύθερος κόσμος θα εξοπλίζει τα νέα του σύνορα. Αυτό το έχει αντιληφθεί, με τη γνώριμη καθυστέρηση και ηθική απροθυμία, μέχρι και η Γερμανία του Ολαφ Σολτς.

Ταυτόχρονα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, κάτι που έτσι κι αλλιώς θα κάνει και η Ευρώπη, όπως είχε ανακοινώσει προ ημερών η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Historic. Timely. Brave. I welcomed @POTUS in Kyiv as Russian full-scale aggression approaches its one-year mark. I am thankful to the U.S. for standing with Ukraine and for our strong partnership. We are determined to work together to ensure Ukraine’s victory. pic.twitter.com/EPtH3fLWWD

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 20, 2023