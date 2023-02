Το ψηφιακό μέτωπο του πολέμου: Ουκρανία και Ρωσία στα «χαρακώματα» των νέων τεχνολογιών

Στην πολυαναμενόμενη ομιλία του Βλαντίμιρ Πούτιν για την κατάσταση του ρωσικού έθνους, όπου ο Ρώσος πρόεδρος θα αναφερόταν στον ένα χρόνο «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», όπως εξακολουθεί η Ρωσία να αποκαλεί την εισβολή στην Ουκρανία, η ιστοσελίδα του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού καναλιού «έπεσε».

Στη σύρραξη που συχνά αποκαλείται ως «ο πρώτος πόλεμος του TikTok στον κόσμο», η κυβερνοεπίθεση αυτή ήταν το τελευταίο δείγμα του ψηφιακού πολέμου που μαίνεται με σφοδρότητα παράλληλα με εκείνον στα χαρακώματα.

Η διαρκώς και ραγδαία μεταλλασσόμενη φύση της τεχνολογίας και η ενσωμάτωσή της σε κάθε πεδίο της καθημερινότητας, ήταν μοιραίο να αφήσει το ψηφιακό της αποτύπωμα στον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, περισσότερο ίσως από κάθε άλλη σύγκρουση έως σήμερα.

«Μια μεγάλη σύρραξη αυτής της φύσης μετατρέπεται με κάποιον τρόπο σε εργαστήρι πολέμου. Αναδεικνύει πολλά τρωτά σημεία, αδυναμίες αλλά και σημεία ισχύος. Αναδεικνύει επίσης τη σπουδαιότητα των τεχνολογιών πληροφόρησης. Κι αναδεικνύει το γεγονός ότι στις μέρες μας, όταν πρόκειται για το πεδίο μάχης, υπάρχει μικρή ασυλία. Είναι πραγματικά δύσκολο για οποιονδήποτε στρατό να κρύψει κάτι και να χρησιμοποιήσει επί μακρόν το εργαλείο της εξαπάτησης. Υπάρχουν πλέον πολλά μάτια και αυτιά» σημειώνει ο Στίβεν Φελντστάιν, συνεργάτης του think tank Carnegie Endowment for International Peace στην Ουάσινγκτον και πρώην αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Με ορμή και εμπειρία από το 2014 και τη σύγκρουση στο Ντονμπάς, ο ψηφιακός «στρατός» της Ουκρανίας έμοιαζε σαν έτοιμος από καιρό για τη νέα αυτή σύγκρουση.

Πολύ πριν την εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου, η Ουάσινγκτον δημοσίευε άκρως απόρρητες πληροφορίες για τα σχέδια της Ρωσίας, μετριάζοντας τον αιφνιδιασμό που επιδίωκε η Μόσχα και δίνοντας χρόνο στους Ουκρανούς να προετοιμαστούν.

Και πράγματι, τουλάχιστον στο πεδίο της ψηφιακής αντεπίθεσης, οι Ουκρανοί μπήκαν δυναμικά στη μάχη.

Από πολύ νωρίς και σε επίπεδο συμβολισμού και δημόσιων σχέσεων, τα βίντεο με τον πολιορκημένο σε κάποιο καταφύγιο Ουκρανό πρόεδρο, ενδεδυμένο συνήθως με στολή παραλλαγής σε ένδειξη ετοιμότητας, έκαναν το γύρο τού κόσμου προκαλώντας διεθνές κύμα συμπάθειας στον ουκρανικό λαό.

Ο ίδιος ο Ζελένσκι εμφανίστηκε ξανά μέσω βιντεοσκοπημένων μηνυμάτων ή και live, σε διεθνή φεστιβάλ, απονομές βραβείων, συνόδους κορυφής, παρεμβαίνοντας και υπενθυμίζοντας τη χειμαζόμενη από τον πόλεμο χώρα του. Ο ίδιος και η σύζυγός του φωτογραφήθηκαν σε εξώφυλλα της Vogue και άλλων lifestyle περιοδικών, αναγκάζοντας και κοινά πιο απαθή στην ειδησεογραφία, να δουν, να ακούσουν, να καταλάβουν.

“We have no doubt we will prevail.” As the war in Ukraine enters a critical new phase, the country’s First Lady, Olena Zelenska, has become a key player—a frontline diplomat and the face of her nation’s emotional toll. https://t.co/DCXWYnzAsK pic.twitter.com/wcaY5IFGHf

@elonmusk, while you try to colonize Mars — Russia try to occupy Ukraine! While your rockets successfully land from space — Russian rockets attack Ukrainian civil people! We ask you to provide Ukraine with Starlink stations and to address sane Russians to stand.

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022