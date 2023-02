Οχάιο: Πάνω από 43.000 τα νεκρά ψάρια από τα τοξικά αέρια μετά τον εκτροχιασμό – Φόβοι για την ανθρώπινη υγεία

Οι κάτοικοι του Οχάιο με πονοκεφάλους και ναυτία γύρω από το σημείο εκτροχιασμού αμαξοστοιχίας που μετέφερε επικίνδυνα χημικά, εκφράζουν φόβους για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του ατυχήματος στην ανθρώπινη υγεία.

Ήδη, έχουν αρχίσει να διαφαίνονται οι επιπτώσεις στα ζώα της περιοχής.

Όπως ανακοίνωσαν κρατικοί αξιωματούχοι, ο εκτροχιασμός πιστεύεται πως σκότωσε πάνω από 43.000 ψάρια, αμφίβια, καρκινοειδή και άλλα υδρόβια πλάσματα στα κοντινά ρέματα και κανάλια.

«Θα χρειαστεί χρόνος για να αποκατασταθούν τα τοπικά οικοσυστήματα. Ξέρουμε πως δε θα είναι γρήγορη διαδικασία, αλλά θα αποκατασταθούν», σημείωσε η Μέρι Μερτζ, διευθύντρια της Υπηρεσίας Φυσικών Πόρων του Οχάιο.

Οι ντόπιοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν πως δεν έχουν υπάρξει παρενέργειες, ασθένειες ή θάνατοι σε ζώα στεριάς, κάτι ωστόσο που δεν σταματά τους κατοίκους να εκφράζουν το φόβο τους για άρρωστα ζώα και τις επιπτώσεις στην άγρια ζωή της περιοχής.

Όπως υποστηρίζει η Κέιλα Μίλερ, κάτοικος της περιοχής, μια νύχτα τακτοποιούσε τα κοτόπουλά της, όταν βρήκε ψόφιο τον κόκορα. Άρχισε να υποψιάζεται πως κάτι δεν πήγαινε καλά, όταν και άλλα κοτόπουλα είχαν συμπτώματα που δε συνήθιζαν. Ένα είχε κρίσεις, άλλο σταμάτησε να περπατά. Όπως λέει η ίδια, θεωρεί πως όλα αυτά είναι αποτέλεσμα των τοξικών χημικών που απελευθερώθηκαν στην ατμόσφαιρα μετά τον εκτροχιασμό. «Προτού συμβεί αυτό όλα τους ήταν υγιέστατα» λέει.

Οι αξιωματούχοι εξέτασαν τα ρέματα σε τέσσερις τοποθεσίες, απομακρύνοντας τα νεκρά ζώα ώστε τα πτωματοφάγα ζώα να μην καταναλώσουν κουφάρια μολυσμένων ψαριών.

Τα περισσότερα από τα 43.700 νεκρά υδρόβια πλάσματα, ήταν μικρά ψάρια που πιθανότατα ψόφησαν αμέσως μετά τον εκτροχιασμό δίπλα στο ρέμα, σημειώνει η Μερτζ.

Dead fish in the water of East Palestine.

Resident says he spots 30-40 in the river a day, now there are none but dead ones. pic.twitter.com/JDlXlumGjq

— Citizen Free Press (@CitizenFreePres) February 23, 2023