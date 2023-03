Πούτιν: Ουκρανοί «τρομοκράτες» πυροβόλησαν κατά αμάχων στο Μπριάνσκ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι ομάδα Ουκρανών σαμποτέρ πυροβόλησε κατά αμάχων σε ρωσικό έδαφος κοντά στα σύνορα, κάνοντας λόγο για «τρομοκρατική ενέργεια».

Σε δηλώσεις του, ανέφερε ότι η Ρωσία θα κυριαρχήσει απέναντι σε αυτές τις επιθέσεις.

#BREAKING Putin says ‘neo-Nazis’, ‘terrorists’ shot at civilians in southern Russia pic.twitter.com/0D192ROt2x

— AFP News Agency (@AFP) March 2, 2023