Πριγκόζιν: Ο επικεφαλής της Wagner δήλωσε πως θα είναι υποψήφιος για την προεδρία της Ουκρανίας

Ο επικεφαλής της ρωσικής παραστρατιωτικής οργάνωσης Wagner, Γιεβγκένι Πριγκόζιν δήλωσε σήμερα, Σάββατο πως σκοπεύει να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος της Ουκρανίας, το 2024.

«Κάνω πολιτικό coming out. Κοιτώντας τα πάντα γύρω μου, έχω πολιτικές φιλοδοξίες. Αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα για πρόεδρος το 2024. Για πρόεδρος της Ουκρανίας» ανέφερε ο Πριγκόζιν σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram.

Prigozhin said he wants to run for president of Ukraine in 2024

This statement is intended to divert attention from his political ambitions in Russia, where he dreams of coming to power and possibly being Putin’s successors pic.twitter.com/sSGEXUUcDO

