Υπόθεση Λίνεκερ: Ο «πρωταθλητής προοδευτισμού» και τα αυτογκόλ του BBC

Στα 16 χρόνια σπουδαίας ποδοσφαιρικής καριέρας του, ο Γκάρι Λίνεκερ δεν τιμωρήθηκε ποτέ με κόκκινη ή κίτρινη κάρτα. Στη μετέπειτα καριέρα του, ως αθλητικού σχολιαστή και παρουσιαστή για λογαριασμό του BBC, ο πολιτικοποιημένος άλλοτε σταρ του βρετανικού ποδοσφαίρου είχε έρθει ουκ ολίγες φορές σε αντιπαράθεση με τα στελέχη του κρατικού μέσου.

Το τελευταίο αυτό επεισόδιο με το BBC προκάλεσε ένα ηχηρό πανεθνικό ντιμπέιτ για την ελευθερία του λόγου, την κυβερνητική επιρροή, τη βαρύτητα των συμβολαίων, το ρόλο ενός σεβαστού, αν και καταπονημένου, ραδιοτηλεοπτικού φορέα, καθώς και την επίδραση των social media.

«Επιλέγοντας να παραδειγματίσει τον Γκάρι Λίνεκερ, απομακρύνοντάς τον από την εκπομπή επειδή επέκρινε τη μεταναστευτική πολιτική της βρετανικής κυβέρνησης στο Twitter, το BBC τα έβαλε με έναν εθνικό θησαυρό. Σε ποδοσφαιρικούς όρους, το λέμε και αυτογκόλ» σχολιάζει το Associated Press σε άρθρο του με τίτλο «από σταρ του ποδοσφαίρου, τηλεοπτικός παρουσιαστής και πρωταθλητής προοδευτισμού».

Το χρονικό

Ο Λίνεκερ, πρώην αρχηγός της εθνικής Αγγλίας και για τα τελευταία 20 χρόνια παρουσιαστής της «πιο διάσημης ποδοσφαιρικής εκπομπής στον κόσμο», Match Of The Day, όπως την χαρακτηρίζει το ίδιο το BBC, απομακρύνθηκε από την εκπομπή, έπειτα από κριτική που άσκησε στη μεταναστευτική πολιτική που προωθεί η συντηρητική κυβέρνηση των Τόρις.

Ο ίδιος κατήγγειλε «τη σκληρή πολιτική που απευθύνεται στους πιο ευάλωτους, σε μια γλώσσα που θυμίζει αυτή που χρησιμοποιούσε η Γερμανία το 1930» μέσω του λογαριασμού του στο Twitter όπου έχει πάνω από 8,8 εκατομμύρια followers.

There is no huge influx. We take far fewer refugees than other major European countries. This is just an immeasurably cruel policy directed at the most vulnerable people in language that is not dissimilar to that used by Germany in the 30s, and I’m out of order? — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) March 7, 2023

Ο Λίνεκερ, ο οποίος έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν πρόσφυγες στο σπίτι του, είχε κάνει retweet μια ανάρτηση με βίντεο της υπουργού Εσωτερικών, Σουέλα Μπρέιβερμαν, να μιλάει για έναν προτεινόμενο νέο νόμο, με το σχόλιο «Για όνομα του Θεού, αυτό είναι πέρα για πέρα φρικτό».

Good heavens, this is beyond awful. https://t.co/f0fTgWXBwp — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) March 7, 2023

Οι αντιδράσεις

Η στηλίτευση της κυβερνητικής πολιτικής, κόντρα στους κανονισμούς για τα social media του οργανισμού, προκάλεσε την απομάκρυνση του Λίνεκερ από την εκπομπή, αλλά και τσουνάμι αντιδράσεων υπέρ του πρώην αρχηγού της Εθνικής Αγγλίας, από κάθε φάσμα της ζωής.

Το επεισόδιο προκάλεσε σωρεία επικρίσεων κατά του BBC, ενώ καταγγέλθηκε και η κυβέρνηση Σούνακ πως επέβαλλε «γραμμή» στο μέσο που, παρότι χρηματοδοτείται από το λαό με το λεγόμενο «τέλος αδείας», μια ετήσια εισφορά που εισπράττεται από την κυβέρνηση από όλους όσοι έχουν τηλεόραση ή ραδιόφωνο, είναι θεωρητικά ανεξάρτητο και πολιτικά ουδέτερο.

«Είναι προφανώς απογοητευτικό να βλέπεις κάποιον του οποίου ο μισθός χρηματοδοτείται από τους σκληρά εργαζόμενους Βρετανούς φορολογούμενους, να χρησιμοποιεί τέτοιου είδους ρητορική, φαινομενικά ακυρώνοντας τις εύλογες ανησυχίες τους για την παράτυπη μετανάστευση» παρενέβη ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Ρίσι Σούνακ.

The @IanWright0 smile shows no sign of wearing off. We’re on BBC1 at 10.20 with @BBCMOTD pic.twitter.com/i6qd7MRhHR — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) March 4, 2023

Πολλοί διάσημοι πρώην ποδοσφαιριστές, σχολιαστές και παρουσιαστές ποδοσφαιρικών εκπομπών αποφάσισαν να μην παρουσιαστούν στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα σε ένδειξη αλληλεγγύης στον Λίνεκερ, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στο αθλητικό πρόγραμμα του BBC εντός Σαββατοκύριακου.

Μάλιστα, το Match Of The Day, κάτι σαν θεσμός στη Βρετανία, όπου μεταδίδεται από το 1964, προβλήθηκε το Σάββατο για πρώτη φορά χωρίς παρουσιαστή ή σχολιαστή, στο πλαίσιο συντομευμένου προγράμματος 20 λεπτών με τα κυριότερα στιγμιότυπα από έξι αγώνες στην αγγλική Premier League.

Πολλοί έθεσαν, μάλιστα, ζήτημα παραίτησης του γενικού διευθυντή του BBC, Τιμ Ντέιβι, ο οποίος ωστόσο απέρριψε αυτή την πιθανότητα.

«Ολοι θέλουν να επιλυθεί η κατάσταση ήρεμα», δήλωσε ο Ντέιβι σε συνέντευξή του στο BBC.

Πώς αντέδρασε το BBC

Αρχικά, το BBC απέδωσε την απόφασή του στην παραβίαση των κατευθυντήριων οδηγιών του περί social media και αμεροληψίας των εργαζομένων του.

«Είναι παραβίαση των εσωτερικών μας κανονισμών», ανέφερε ο βρετανικός φορέας. «Ποτέ δεν είπαμε ότι ο Γκάρι πρέπει να είναι μια ζώνη χωρίς γνώμη ή ότι δεν μπορεί να έχει άποψη για θέματα που τον ενδιαφέρουν, αλλά είπαμε ότι θα πρέπει να απέχει πολύ από το να παίρνει θέση σε πολιτικά ζητήματα κομμάτων ή πολιτικές διαμάχες», πρόσθεσε το BBC.

Κατά τη διάρκεια των πέντε ημερών της κρίσης, το BBC συνέχιζε να μεταδίδει τις εξελίξεις στο επίμαχο θέμα, προβάλλοντας τις θέσεις όλων των πλευρών.

Υπό την πίεση της δημόσιας οργής, το βρετανικό κανάλι αναδιπλώθηκε ζητώντας δημόσια συγγνώμη, ενώ σήμερα η διοίκησή του ανακοίνωσε πως ο Λίνεκερ επιστρέφει στη θέση του ως σχολιαστής του τηλεοπτικού σταθμού των αγώνων της Premier League. «Ο Γκάρι είναι σημαντικό στοιχείο της αξιοπιστίας του BBC και από το επόμενο σαββατοκύριακο επιστρέφει στο πόστο του», δήλωσε ο Ντέιβι.

Ο ίδιος αναγνώρισε με δηλώσεις του ότι υπήρχαν «γκρίζες περιοχές» στον προηγούμενο κανονισμό όσον αφορά τα social media.

«Είμαι χαρούμενος που βρήκαμε μία λύση προς τα εμπρός, ανυπομονώ να βρεθώ ξανά on air», τόνισε ο Γκάρι Λίνεκερ μέσω γραπτής δήλωσής του, ευχαριστώντας μέσω Twitter τον Ντέιβι. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Τιμ Ντέιβι για την κατανόησή του κατά τη δύσκολη αυτή περίοδο. Έχει ένα σχεδόν ανέφικτο καθήκον να κρατά τους πάντες ικανοποιημένους, ιδίως στο πεδίο της αντικειμενικότητας. Είμαι χαρούμενος που θα συνεχίσουμε τους καλούς αγώνες μαζί».

Also, I’d like to thank Tim Davie for his understanding during this difficult period. He has an almost impossible job keeping everybody happy, particularly in the area of impartiality. I am delighted that we’ll continue to fight the good fight, together. — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) March 13, 2023

Τι προβλέπει το μεταναστευτικό νομοσχέδιο

Η βρετανική κυβέρνηση παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα το νομοσχέδιό της κατά της παράτυπης μετανάστευσης, το οποίο προβλέπει κυρίως να απαγορεύεται σε όσους φτάνουν μέσω της Μάγχης να ζητούν άσυλο στη Βρετανία, κάτι που βρίσκεται στα όρια του διεθνούς δικαίου, με τον ΟΗΕ και πολλές διεθνείς οργανώσεις να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για τον προτεινόμενο νόμο.

Την Παρασκευή, όπως ανακοίνωσαν ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μετά τη συνάντηση κορυφής που είχαν στο Παρίσι, Βρετανία και Γαλλία συνήψαν νέα συμφωνία για την αναχαίτιση της παράτυπης μετανάστευσης από τις γαλλικές ακτές, με αύξηση της χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια της προσεχούς τριετίας από βρετανικής πλευράς.

Τι ορίζει ο κανονισμός περί αμεροληψίας του BBC

Το BBC δηλώνει τη δέσμευσή του για αμεροληψία σε κάθε εκπομπή και υπηρεσία του. «Αυτό είναι θεμελιώδες για τη φήμη, τις αξίως και την εμπιστοσύνη του κοινού» αναφέρει.

Όπως προβλέπει ο κανονισμός του «οι εργαζόμενοί του επιτρέπεται να εμπλέκονται σε δραστηριότητες στα social media, αν το επιθυμούν. Όμως, πρέπει να υπάρχει μια «σαφής διάκριση» μεταξύ των λογαριασμών του BBC και των προσωπικών λογαριασμών υπαλλήλων για προσωπικούς σκοπούς.

«Όλοι όσοι εργάζονται για το BBC θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η δραστηριότητά τους στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δεν θέτει σε κίνδυνο την υπόληψη ή υπονομεύει την αμεροληψία και τη φήμη του BBC» αναφέρει το σχετικό πρωτόκολλο.

Ωστόσο, ο Λίνεκερ είναι ένας freelance παρουσιαστής κι όχι μόνιμο μέλος του προσωπικού του. Η ανάρτηση με τα πολιτικά σχόλιά του απευθυνόταν, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στα εκατομμύρια των ακολούθων του, χωρίς να περιλαμβάνει κάποιο link του BBC ή την παρουσίαση της εκπομπής Match of the Day στο βιογραφικό προφίλ του.

Ποιος είναι ο Γκάρι Λίνεκερ

Ο Γκάρι Λίνεκερ, με το παρατσούκλι «Mr Nice» για την άψογη συμπεριφορά του σε όλη την καριέρα του, συνηθίζει να εκφράζει τις προοδευτικές πολιτικές του θέσεις, ιδιαίτερα για τους πρόσφυγες – και όχι μόνο.

Μάλιστα ο πρώην αρχηγός της εθνικής Αγγλίας έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν πρόσφυγες στο σπίτι του για μερικές εβδομάδες το 2020 και το 2021, και έγινε ακόμη πιο ορμητικός στα δημόσια σχόλιά του για τη μετανάστευση.

«Πώς μπορεί κανείς να έχει παντελή έλλειψη ενσυναίσθησης για ανθρώπους στις πιο τραγικές αυτές συνθήκες;» είχε διερωτηθεί σε μια συνέντευξη του 2021.

This 3 minute clip from 2021 is still being widely shared. It’s helpful if you want to understand how Gary Lineker feels about the issue of refugees, about his relationship with the BBC – and about the idea of the BBC telling him what he can and can’t tweet. pic.twitter.com/f5EWdx68tQ — Ros Atkins (@BBCRosAtkins) March 12, 2023

Προτού γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, συχνά δούλευε στο πάγκο φρούτων και λαχανικών του πατέρα του στην πατρίδα του, το Λέστερ.

Το ασυνήθιστο στην περίπτωσή του είναι πως, μετά τη μεγαλειώδη καριέρα του όπου φόρεσε 80 φορές το εθνόσημο στη φανέλα, σκοράροντας 48 φορές, μεταπήδησε στην τηλεόραση όχι ως σχολιαστής όπως πολλοί άλλοι συνάδελφοί του, αλλά ως παρουσιαστής.

Το 2016 παρουσίασε το Match of the Day μόνο με τα εσώρουχά του, αφού αυτό είχε υποσχεθεί πως θα έκανε στην περίπτωση που η αγαπημένη του Λέστερ κέρδιζε τον τίτλο της Πρέμιερ Λιγκ, έχοντας μία πιθανότητα στις 5.000.

📅 #OTD 2016, Gary Lineker presented Match of the Day in his underpants. You’re a good sport Gary, but we know you enjoyed this! 🤣pic.twitter.com/bTAgSHT2Mc — TEAMtalk (@TEAMtalk) August 13, 2019

Ως παίκτης ποτέ δεν πήρε κόκκινη ή κίτρινη κάρτα. «Δεν έκανα ποτέ τάκλιν σε κανέναν, ίσως γι’αυτό» είχε πει χαμογελώντας σε συνέντευξή του στο BBC το 2021.

Στο αγγλικό πρωτάθλημα, σκόραρε 113 γκολ σε 170 ματς, για λογαριασμό των Λέστερ, Έβερτον και Τότεναμ, μεταξύ 1983 – 1992.

Ο Λίνεκερ στα αριστερά, σε αγώνα με το Μαρόκο στο πλαίσιο του Μουντιάλ του 1986 – Πηγή: AP Photo

Στο μεσοδιάστημα, υπήρξε κι ένα ισπανικό «διάλειμμα» τριών ετών όπου πέτυχε 42 γκολ σε 103 παιχνίδια υπέρ της Μπαρτσελόνα – μεταξύ αυτών κι ένα χατ τρικ σε βάρος της Ρεάλ Μαδρίτης στο el clasico, κερδίζοντας το προσωνύμιο El Matador (ταυρομάχος).

Ο ίδιος είναι ο πιο γνωστός παρουσιαστής αθλητικών στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και ο πιο ακριβοπληρωμένος παρουσιαστής του BBC, με αμοιβή 1,35 εκατ. λίρες ετησίως.

Είναι εκείνος που έχει την πατρότητα της διάσημης ατάκας «το ποδόσφαιρο είναι απλό άθλημα, 22 παίκτες κυνηγούν μια μπάλα για 90 λεπτά και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί».

