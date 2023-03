Ο ταλαντούχος κ. Μπερναρντίνι – Ο κλέφτης χειρογράφων απολογείται…

«Ποτέ δεν διέρρευσαν αυτά τα χειρόγραφα. Ηθελα να τα κρατήσω σφιχτά στο στήθος μου και να είμαι ένας από τους λίγους που θα τα αγαπήσουν πριν από οποιονδήποτε άλλον, πριν καταλήξουν στα βιβλιοπωλεία. Υπήρχαν στιγμές που διάβαζα τα χειρόγραφα και ένιωθα μια ιδιαίτερη και μοναδική σχέση με τον συγγραφέα, σχεδόν σαν να ήμουν ο εκδότης αυτού του βιβλίου».

Αυτό είναι ένα τμήμα μόνο της απολογίας του διάσημου κλέφτη χειρογράφων, του «Αρσέν Λουπέν των βιβλίων», όπως έχει ονομαστεί. Ο 30χρονος Φίλιπο Μπερναρντίνι, που είχε συλληφθεί πέρυσι στο αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης με τις κατηγορίες της πλαστοπροσωπίας και της υπεξαίρεσης χειρογράφων, δήλωσε τον περασμένο Ιανουάριο ένοχος και μόλις προ ημερών διέρρευσε η απολογία του από την ιστοσελίδα The Bookseller.

Prolific book manuscript thief Filippo Bernardini claims love of reading drove him to steal works by famous authors https://t.co/3UGH4W2jAc pic.twitter.com/Tm2hukPQEF

— New York Post (@nypost) March 10, 2023