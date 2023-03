Ρωσία: Βυθίζεται στο ποτάμι πλωτό εστιατόριο στην Αγ. Πετρούπολη [βίντεο]

Στα νερά του ποταμού Νέβα βυθίζεται το πλωτό εστιατόριο «Ασημένια Φάλαινα», σύμφωνα με τα κρατικά πρακτορεία ΤΑSS και RIA Novosti.

Το διάσημο εστιατόριο της Αγίας Πετρούπολης, που είναι δεμένο στην όχθη του ποταμού Νέβα και ξεχωρίζει για το ιδιαίτερο σχήμα και χρώμα του, φαίνεται να έχει κάποια ζημιά από τους πάγους του ποταμού.

In St. Petersburg, the floating restaurant “Silver Whale” began to sink. The prosecutor’s office said they would investigate. pic.twitter.com/oMFkXJy9Px

— MARIA (@its_maria012) March 27, 2023