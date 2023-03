Ουκρανία: Αναφορές για κατάρριψη ενός ρωσικού βομβαρδιστικού SU-24 στο Μπαχμούτ

Οι αντιαεροπορικές δυνάμεις της Ουκρανίας φέρονται να κατέρριψαν ένα ρωσικό βομβαρδιστικό Su-24M κοντά στην πόλη Μπαχμούτ στα ανατολικά, ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Το αεροσκάφος καταρρίφθηκε -σύμφωνα με την Ουκρανική πλευρά- γύρω στις 13:30 τοπική ώρα της Τρίτης. Το CNN το οποίο μετέδωσε την είδηση ανέφερε ότι δεν μπορεί να επαληθεύσει ανεξάρτητα τον ισχυρισμό.

💥The Ukrainian Air Force shot down a Russian #Su24 near #Bakhmut, #Donetsk Region, on March 28. pic.twitter.com/e0D8ZizCNP

