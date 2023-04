Ρωσία: Συνελήφθη μια γυναίκα για τη δολοφονία του στρατιωτικού μπλόγκερ στην Αγία Πετρούπολη

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ρωσίας ενέταξε το όνομα μιας γυναίκας στην λίστα με τους καταζητούμενους, την οποία ρωσικά μμε κατονομάζουν ως ύποπτη για τη δολοφονία Ρώσου προβεβλημένου μπλόγκερ, ειδικού σε στρατιωτικά θέματα, του Βλάντλεν Τατάρσκι, χθες Κυριακή, σε καφέ στην Αγία Πετρούπολη, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.

Η γυναίκα αυτή ονόματι Ντάρια Τρεπόβα ταυτοποιήθηκε από κάποια ρωσικά ηλεκτρονικά μμε ως ύποπτη παρότι το υπουργείο Εσωτερικών δεν έκανε καμία αναφορά στη δολοφονία του Τατάρσκι στην ιστοσελίδα του.

Στο καφέ όπου βρισκόταν το θύμα εξερράγη βόμβα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο ίδιος και να τραυματιστούν 32 άνθρωποι, εκ των οποίων οι δέκα σοβαρά.

Russian REN TV channel shows the moment of Tatarskiy being gifted the decoration which, according to media, had a bomb inside.

