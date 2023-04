Ιαπωνία: Εντοπίστηκε σαλιγκαρόψαρο στο μέγιστο βάθος που έχει καταγραφεί ποτέ

Επιστήμονες βιντεοσκόπησαν ένα ψάρι να κολυμπά σε εξαιρετικά μεγάλο βάθος στα ανοιχτά της Ιαπωνίας, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειωθεί το 2017. Πρόκειται για ένα είδος σαλιγκαρόψαρου του γένους Pseudoliparis – το οποίο κολυμπούσε σε βάθος 8.336 μέτρων. Το σαλιγκαρόψαρο βιντεοσκοπήθηκε από ένα αυτόνομο lander που προσγειώθηκε στην τάφρο Izu-Ogasawara, νότια της Ιαπωνίας.

Scientists have set a new record for the deepest fish ever caught on camera – as well as the deepest catch ever made.

The juvenile fish – a type of snailfish – was filmed swimming at 8,336m in the Izu-Ogasawara Trench, south of Japan

More: https://t.co/EhcKIMXLW4 pic.twitter.com/CqtXDLHg93

