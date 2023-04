Επιζήσασα σπάνιας μορφής καρκίνου έγινε μαμά παρά την αφαίρεση των ωοθηκών της

Γυναίκα, επιζήσασα σπάνιας μορφής καρκίνου που έκανε αφαίρεση ωοθηκών προκειμένου να καταφέρει να ζήσει, έφερε στον κόσμο το μωρό της, «μωρό – θαύμα» όπως το χαρακτηρίζει.

Η Στέισι Μπρόουντμιντοου από το Στόκπορτ της Μεγάλης Βρετανίας είχε διαγνωστεί το 2017 με ψευδομύξωμα του περιτοναίου (pseudomyxoma peritonei – PMP), μία σπανιότατη μορφή καρκίνου που εμφανίζεται μία φορά στο ένα εκατομμύριο.

Η 38χρονη κατάφερε να γεννήσει το βιολογικό παιδί της, το γιο της Χάρι, μετά από κατάψυξη των ωαρίων της μεταξύ των επεμβάσεων στις οποίες υποβλήθηκε.

Ωστόσο, η πρώτη εξωσωματική κατέληξε σε αποβολή και η 38χρονη, έχοντας μόλις δύο έμβρυα κατάλληλα για τη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης, έμεινε με μόνη ελπίδα το τελευταίο και μοναδικό γονιμοποιημένο ωάριό της.

Ως εκ τούτου, η ίδια χαρακτήρισε τον Χάρι, μιλώντας στο SkyNews, «μωρό θαύμα».

«Ο Χάρι στην πραγματικότητα μου έσωσε και τη ζωή διότι, αν δεν είχα τέτοια επιθυμία να το αποκτήσω, πιθανότατα δε θα ήμουν εδώ σήμερα. Οπότε είναι πολύ ξεχωριστός. Ανέτρεψε τα πάντα στη ζωή μου. Εντελώς. Πλέον, η ζωή μου αξίζει» λέει η ίδια.

Ο γολγοθάς ξεκίνησε το 2017, μετά από έναν οξύ πόνο στη περιοχή της σκωληκοειδούς απόφησης.

Η Μπρόουντμιντεοου, αφού απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκυμοσύνης, ξεκίνησε πιο εξειδικευμένες και εντατικές εξετάσεις.

Σύντομα, οι γιατροί εντόπισαν υγρό στη μήτρα της κι έπειτα από περαιτέρω ελέγχους στο πιο εξελιγμένο κέντρο θεραπείας καρκίνου στο Μάντσεστερ, ο ογκολόγος της τής ανακοίνωσε πως έπασχε από ΡΜΡ και πως ήταν πιθανό να της γίνει επέμβαση αφαίρεσης ωοθηκών.

