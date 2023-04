Η τουρκική πόλη που βυθίζεται μέρα με τη μέρα

Κάθε μέρα, το νερό ανεβαίνει περίπου ένα μέτρο. Οι κάτοικοι βλέπουν την πόλη τους να βυθίζεται· τα παλιά τους σπίτια χάνονται στο νερό, όπως και οι γέφυρες· από τους μιναρέδες φαίνονται μόνον οι κορυφές. Μια πολίχνη στην τουρκική Μαύρη Θάλασσα, στην επαρχία Αρτβιν, την καταπίνει ένας ποταμός.

Το φράγμα του Γιουσούφελι, το υψηλότερο μέχρι ώρας στην Τουρκία, πρόκειται να παραγάγει, μέσω του υδροηλεκτρικού σταθμού, ενέργεια που θα καλύπτει τις ανάγκες περίπου 2,5 εκατ. ανθρώπων ή 750.000 αυτοκινήτων Togg – το πρώτο εγχώριο και πλήρως ηλεκτρικό όχημα της Τουρκίας, όπως είχε πει ο Τούρκος πρόεδρος. Ωστόσο, ξεριζώνει τις ζωές άλλων 7.500, και αυτοί μόνον από το Γιουσούφελι.

Οπως είναι ασφαλώς αναμενόμενο, δεν επηρεάζονται αποκλειστικά οι ανθρώπινες ζωές. Η βιοποικιλότητα της περιοχής ταράσσεται, καθώς το υδροηλεκτρικό φράγμα επιδρά στα 70 είδη φυτών που απαντώνται στην περιοχή. Περιβαλλοντολόγοι, ακτιβιστές και κάτοικοι, επί χρόνια, εφιστούν την προσοχή, αλλά η οικονομική διάσταση και τα ενεργειακά κέρδη από το έργο τίθενται σε πρώτο πλάνο.

Εξάλλου, η Τουρκία, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της, είναι υποχρεωμένη να εισάγει περίπου το 75% των ενεργειακών της αναγκών, ενώ, ταυτόχρονα, διακηρύσσει ότι επιθυμεί να καταστεί ενεργειακός κόμβος για την ευρύτερη περιοχή. Κάτι που αποδεικνύεται και από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που ολοκληρώνονται στο Ακούγιου.

Τον περασμένο Νοέμβριο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εγκαινίασε το φράγμα και τον υδροηλεκτρικό σταθμό στο Γιουσούφελι. Είναι «ο πρώτος στη χώρα μας με ύψος 275 μέτρα και κατατάσσεται πέμπτος στην κατηγορία του παγκοσμίως», είχε πει ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Είχε δηλώσει, μεταξύ άλλων, ότι οι δισεκατομμύρια κιλοβατώρες που θα παράγονται στο εν λόγω φράγμα θα επιφέρουν στην τουρκική οικονομία περί τα 260 εκατ. δολάρια.

«Παρόλο που υπάρχει έλλειψη ενέργειας στη χώρα μας, από εδώ θα καλύψουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες για ενάμιση χρόνο», είχε προσθέσει.

Περιτριγυρισμένη από απόκρημνα βουνά, με τον ποταμό Τσορούχ, με την ταχύτερη ροή στην Τουρκία, να διασχίζει τη στενή κοιλάδα και το Γιουσούφελι να βρίσκεται στις όχθες του, η περιοχή θεωρείτο εδώ και καιρό κατάλληλη τοποθεσία για φράγμα, με τις αρχικές μελέτες για ένα πιθανό έργο να χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1970, όπως αναφέρει το Foreign Policy. Το γενικό σχέδιο για την ανάπτυξη της υδροηλεκτρικής ενέργειας στον ποταμό Τσορούχ εκπονήθηκε τη δεκαετία του 1980. Τα θεμέλια για το φράγμα τέθηκαν τελικά το 2013. Αυτό που υπονομεύτηκε, όπως λέει χαρακτηριστικά το ίδιο δημοσίευμα, ήταν τα θεμέλια της ζωής του χωριού.

Και ήδη από το περασμένο φθινόπωρο, όπως αναφέρει η Daily Sabah, οι κάτοικοι του Γιουσούφελι αλλάζουν ζωή, μεταφερόμενοι στα νέα τους σπίτια και καταστήματα. Αυτή είναι στην πραγματικότητα η έβδομη φορά στην ιστορία του χωριού που οι κάτοικοι αναγκάζονται να ξεριζωθούν. Το Γιουσούφελι μετονομάστηκε με την πάροδο των δεκαετιών και είδε το κέντρο της πόλης του να μεταφέρεται κατά τη διάρκεια της οθωμανικής εποχής και των πρώτων χρόνων της Τουρκίας. Τελικά, έλαβε το σημερινό του καθεστώς ως συνοικία της επαρχίας Αρτβιν το 1950 και το κέντρο της πόλης μεταφέρθηκε στη σημερινή του θέση – αυτή που τώρα μεταφέρεται ξανά.

A Turkish Town Swallowed by a Rising Reservoir – 16 photos of the town of Yusufeli in northeastern Turkey, as the water begins to rise behind a huge new dam on the Coruh river, slowly submerging homes, shops, mosques, and more. https://t.co/0ogs3adSAd pic.twitter.com/ph7BCfVBzX

Ο Φατίχ Γεντικλί, κάτοικος του Γιουσούφελι, δήλωσε στη Hürriyet ότι η μετεγκατάσταση θα κάνει την πόλη να «χάσει την ψυχή της». «Είχαμε καταφέρει να γίνουμε πόλη μέσα σε 50 χρόνια. Ο νέος μας οικισμός δεν μπορεί να το πετύχει αυτό σε 100 χρόνια».

Η νέα πόλη, όπως λέει το δημοσίευμα, αποτελείται από περισσότερες από 2.600 κατοικίες και 317 επιχειρήσεις για το Γιουσούφελι, καθώς και 520 σπίτια και πέντε καταστήματα για τους κατοίκους επτά άλλων χωριών της περιοχής. Η νέα πόλη περιλαμβάνει παιδικές χαρές, εμπορικά κέντρα και σχολεία, ενώ οι κάτοικοι θα ζουν για τα πέντε επόμενα χρόνια δωρεάν.

Το έργο, το οποίο περιλαμβάνει, πλην του οικισμού, 46 σήραγγες και 23 γέφυρες και οδογέφυρες και περίπου 110 χλμ. νέων δρόμων, κόστισε περί τα 2 δισ. δολάρια.

Οπως γράφει το Foreign Policy, οι κάτοικοι βρίσκουν τα πάντα… αποστειρωμένα και μονότονα, πολύ μακριά από τη μισοβυθισμένη πλέον πόλη με τους πλούσιους ορυζώνες, τις καταπράσινες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, τα οπωροφόρα δέντρα και την κάποτε πολύβουη βιομηχανία τουρισμού που προσείλκυε λάτρεις του ράφτινγκ. Και προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ του αναγκαίου ξεριζωμού –με τις περιουσίες και τις μνήμες τους να βουλιάζουν– και της οικονομικής ανάπτυξης που υπόσχεται το έργο.

Οπως έχουν δηλώσει κάτοικοι της περιοχής, «αφήνουμε τις αναμνήσεις μας εδώ… θα βυθιστούν», όπως έχει πει ο Νετζμετίν Τασκίν στο πρακτορείο Anadolu.

«Μοιάζει λίγο με τη Βενετία αυτές τις μέρες. Σύντομα, όλα θα εξαφανιστούν. Δεν θέλαμε να μετακομίσουμε, ούτε να δούμε την οικογένειά μας να διαλύεται, αλλά η επιλογή δεν ήταν δική μας», έχει πει η Ντίλα Γίγκιτ, που έκανε λόγο, στο Foreign Policy, για το σύστημα κλήρωσης, διά του οποίου είχαν παραδοθεί τυχαία διαμερίσματα σε κάθε οικογένεια. «Ζούσαμε με τη γιαγιά μου. Τώρα βρίσκεται στην άλλη άκρη της πόλης και μόλις και μετά βίας τη βλέπουμε. Νιώθει μοναξιά», έχει πει η ίδια.

«Περνάμε ωραία εδώ τρώγοντας τα γεύματά μας στα μπαλκόνια και τις ταράτσες μας. Στους νέους οικισμούς, στις νέες πολυκατοικίες, δεν θα έχουμε τίποτα από αυτά», δήλωσε ο 86χρονος Γκιουλουζάρ Γιουκσέλ στη Hürriyet.

Ορισμένοι είναι πιο αισιόδοξοι. «Θα είναι μια αργή διαδικασία, αλλά πιστεύω ότι θα γίνει μια όμορφη πόλη», έχει πει ο Χουσεΐν Αϊντίν, στην Daily Sabah. «Εξάλλου, θα έχουμε και λιμναίο τοπίο», προσέθεσε. «Είμαι περήφανος για το κράτος, γι’ αυτό που έχει κάνει εδώ. Οι εργάτες σχεδόν έκοψαν το βουνό για να δημιουργήσουν μια πεδινή περιοχή ώστε να μπορούμε να μετακινηθούμε», είναι η άποψη του Αλί Μπαλτσί.

Ο δήμαρχος του Γιουσούφελι, Εγίπ Αϊτεκίν, δήλωσε στη Hürriyet ότι «μέχρι τώρα συνολικά 3.180 άτομα έχουν υποβάλει αίτηση για τις νέες κατοικίες. Χτίζεται ένας οικισμός που θα φιλοξενήσει περίπου 10.000 άτομα».

Ο Αϊτεκίν ανέφερε στην ίδια εφημερίδα ότι «αξιολογούμε πόλεις που έχουν ήδη επανεγκατασταθεί για παρόμοιους λόγους, ώστε να μη γίνουν τα ίδια λάθη και εδώ. Εχουμε πάει τέσσερις φορές στο Χασάνκεϊφ», αναφερόμενος στη νοτιοανατολική αρχαία πόλη, η οποία σύντομα θα βυθιστεί πλήρως από τα πλημμυρικά ύδατα του φράγματος Ιλίσου και οι κάτοικοι της οποίας έχουν ήδη εκτοπιστεί.

A photograph taken on April 4, 2022 shows pilars and buildings in the rising water of an artificial lake which gradually submerges the village of Yusufeli as it retains the flow of the Coruh river (also referred to as Chorokhi), in Artvin province, in northeastern Turkey. pic.twitter.com/pnoRAmAnUi

— Yasin Akgül (@yasinnakgul) April 6, 2023