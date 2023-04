Νεπάλ: Ζωντανός μετά από τρεις μέρες βρέθηκε ορειβάτης που έπεσε σε ρωγμή των Ιμαλαΐων

Ινδός ορειβάτης που αγνοείτο μετά την πτώση του σε μικρή χαράδρα στο όρος Αναπούρνα του Νεπάλ, βρέθηκε ζωντανός μετά από τρεις ημέρες.

Ο Ανουράγκ Μαλού, που είχε δηλωθεί αγνοούμενος τη Δευτέρα, διασώθηκε ζωντανός, αν και σε κρίσιμη κατάσταση.

Άλλοι δύο Ινδοί ορειβάτες διασώθηκαν την Τρίτη, ενώ ένας Ιρλανδός σκοτώθηκε κατά την κατάβαση της Αναπούρνα, της δέκατης υψηλότερης κορυφής στον κόσμο, γνωστού για το επικίνδυνο έδαφός του.

Οπως εξηγεί ο Αμίτ Τσόουντχαρι, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του UIAA (της Διεθνούς Ομοσπονδίας αλπινισμού και ορειβασίας με έδρα την Ελβετία), είναι πιθανή η επιβίωση των ορειβατών που πέφτουν σε ρωγμές.

Latest: Indian climber, Anurag Maloo who was rescued alive from a deep crevasse of Annapurna I (8091 m) this morning, has been airlifted to Kathmandu from Pokhara for further treatment.

— Everest Today (@EverestToday) April 20, 2023