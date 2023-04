SpaceX: To Starship εξερράγη, η «Οδύσσεια» του διαστήματος για τον Μασκ συνεχίζεται

To Starship της SpaceX του Έλον Μασκ – ο πύραυλος που εξερράγη σήμερα στον αέρα, λίγα λεπτά έπειτα από την εκτόξευσή του από το Τέξας – δεν ήταν απλώς άλλος ένας πύραυλος από εκείνους που στέλνει ο Μασκ σε «τουριστικά» ταξίδια στο διάστημα τα τελευταία χρόνια. Κάθε άλλο.

Με ύψος περίπου 120 μέτρα και διάμετρο εννέα, το Starship (το αποτελούμενο από το διαστημικό σκάφος Starship και τον πύραυλο Super Heavy) ήταν ο μεγαλύτερος πύραυλος που έχει κατασκευαστεί ποτέ, αλλά και εκείνος με τους περισσότερους κινητήρες από κάθε άλλον. Ήταν ένας πύραυλος ισχυρότερος από τον Falcon 9 της SpaceX και τον Saturn V που είχε στείλει τους αστροναύτες του προγράμματος Apollo στο φεγγάρι τη δεκαετία του 1960, αλλά και ένας πύραυλος που είχε σχεδιαστεί με στόχο να είναι πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμος.

Ο ίδιος ο Μασκ είχε χαρακτηρίσει το Starship «ιερό δισκοπότηρο» της διαστημικής τεχνολογίας. Σύμφωνα με τους New York Times, το εν λόγω πρότζεκτ έχει αξία όχι μόνο οικονομική αλλά και συμβολική. Ο Έλον Μασκ έχει οραματιστεί το Starship ως το όχημα το οποίο μια μέρα στο μέλλον θα μεταφέρει ανθρώπους στον πλανήτη Άρη. Εν τω μεταξύ, μέχρι να γίνει κάτι τέτοιο (εάν και όποτε γίνει), το εν λόγω πρότζεκτ θα έχει επιτρέψει στη SpaceX να έχει κυριαρχήσει πλήρως στην παγκόσμια αγορά των διαστημικών πτήσεων.

Ο πιο ισχυρός πύραυλος που έχει κατασκευαστεί ποτέ, ο πύραυλος στον οποίο είχε επενδύσει τόσα ο Έλον Μασκ, εκτοξεύθηκε σήμερα από πλατφόρμα στο Νότιο Τέξας, χωρίς όμως να καταφέρει να επιτύχει τον στόχο του, καθώς εξερράγη στον αέρα λίγα λεπτά έπειτα από την εκτόξευση προτού προλάβει να μπει σε τροχιά.

Ο Κένεθ Τσανγκ των New York Times χαρακτηρίζει τη σημερινή εξέλιξη «πισωγύρισμα για τον Έλον Μασκ και τη SpaceX», υποστηρίζοντας ωστόσο ότι «δεν πρόκειται για πλήρη αποτυχία». Ήδη πριν από τη σημερινή εκτόξευση, ο Μασκ είχε φροντίσει να μετριάσει τις προσδοκίες υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να χρειαστούν αρκετές δοκιμές μέχρι το Starship να φέρει σε πέρας επιτυχώς την πρώτη του δοκιμαστική πτήση. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, ο στόχος ήταν το Starship να καταφέρει να μπει σε τροχιά γύρω από τη γη προτού «βουτήξει» πίσω στα νερά του Ειρηνικού Ωκεανού κοντά στη Χαβάη.

Ο πύραυλος, τελικώς, εξερράγη στον αέρα, πλην όμως η σημερινή δοκιμή θεωρείται πολύτιμη για τους μηχανικούς που εργάζονται πάνω στο συγκεκριμένο πρότζεκτ, καθώς το Starship κατάφερε να μείνει στον αέρα για περίπου τέσσερα λεπτά. «Κάθε πληροφορία που θα μας επιτρέψει να βελτιώσουμε τον σχεδιασμό των επερχόμενων κατασκευών του Starship, είναι επιτυχία», είχε δηλώσει ο ίδιος ο Μασκ λίγα 24ωρα νωρίτερα. «Συγχαρητήρια στην ομάδα της SpaceX […] Μάθαμε πολλά για την επόμενη δοκιμή που θα γίνει σε λίγους μήνες», έγραψε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο twitter σήμερα, έπειτα από την αποτυχημένη πρώτη δοκιμή. Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι συγχαρητήρια στην ομάδα της SpaceX έστειλε σήμερα και ο επικεφαλής της NASA, Μπιλ Νέλσον.

Η SpaceX υπερηφανεύεται ότι μαθαίνει από τις αποτυχίες της, τις οποίες δεν κρατά κρυφές αλλά αντιθέτως προβάλλει. Υπενθυμίζεται, άλλωστε, ότι αποτυχημένες ήταν πολλές και από τις πρώτες δοκιμές του πυραύλου Falcon 9 ο οποίος όμως πλέον φέρνει σε πέρας τις αποστολές του χωρίς προβλήματα.

Congrats to @SpaceX on Starship’s first integrated flight test! Every great achievement throughout history has demanded some level of calculated risk, because with great risk comes great reward. Looking forward to all that SpaceX learns, to the next flight test—and beyond. https://t.co/ZYsh5VkxsA

— Bill Nelson (@SenBillNelson) April 20, 2023