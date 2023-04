Σαγκάη: Συγγνώμη της BMW για τον «αποκλεισμό» Κινέζων από τη διάθεση δωρέαν παγωτού

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία BMW αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη για την «προχειρότητα» να διανείμει δωρεάν παγωτά μόνο σε ξένους επισκέπτες της έκθεσης αυτοκινήτου της Σαγκάης.

Ένα βίντεο από την εκδήλωση φαίνεται να δείχνει το προσωπικό της Mini να προσφέρει παγωτό σε ξένους, ενώ φέρεται να αρνείται να δώσει στους Κινέζους επισκέπτες. Η Mini China, η οποία ανήκει στη γερμανική BMW, δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι μοίραζαν τις λιχουδιές στους υπαλλήλους της εταιρείας.

Το θέμα «BMW Mini» έγινε γρήγορα μια από τις κορυφαίες αναζητήσεις στο Weibo το κινεζικό αντίστοιχο του Twitter, με πάνω από 93 εκατομμύρια προβολές.

Shanghai Auto Show, Apr 19: BMW ignited a firestorm across China after 2 female staffers at the BMW Mini booth were seen telling Chinese visitors they had run out of the complimentary ice cream while happily offering a cup of ice cream to a foreign visitor moments later. pic.twitter.com/ya5Pqs26Mv

— Byron Wan (@Byron_Wan) April 20, 2023