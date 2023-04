Μπάιντεν: Πώς θα πείσει ότι δεν… παραείναι μεγάλος για πρόεδρος;

Ο χρόνος δεν περιμένει κανέναν, και αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα για τον Τζο Μπάιντεν. Θα καταφέρει ο 80χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ – ο οποίος θα είναι ξανά υποψήφιος το 2024 – να πείσει τους Αμερικανούς ψηφοφόρους ότι η ηλικία του δεν θα αποτελέσει εμπόδιο στην ικανότητά του για διακυβέρνηση της χώρας;

Σημειώνεται ότι ο Μπάιντεν ανακοίνωσε χθες Τρίτη την πρόθεσή του να υπηρετήσει ως πρόεδρος για ακόμα μία τετραετία. Ομως, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του δικτύου NBC, οι Αμερικανοί δεν είναι και τόσο σίγουροι αν θα επιθυμούσαν κάτι τέτοιο.

Η έρευνα δείχνει πως το 70% των Αμερικανών – και το 51% των Δημοκρατικών – θεωρούν πως ο Μπάιντεν δεν πρέπει να διεκδικήσει την επανεκλογή του, Μάλιστα, ο πιο βασικός παράγοντας ανησυχίας για περίπου τους μισούς από εκείνους που επιθυμούν να αποσυρθεί, είναι η ηλικία του.

Ο Μπάιντεν είναι ήδη ο γηραιότερος πρόεδρος την ιστορία των ΗΠΑ. Στην περίπτωση που επανεκλεγεί, θα συνεχίσει τα καθήκοντά του σε ηλικία 82 ετών και στο τέλος της νέας τετραετίας θα είναι 86. Σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης, το μέσο προσδόκιμο ζωής για έναν 82χρονο άνδρα είναι 6,77 χρόνια, με 8% πιθανότητα θανάτου εντός δώδεκα μηνών.

Στο βίντεο με το οποίο ανακοίνωσε πως θα είναι ξανά υποψήφιος, ο Μπάιντεν κάνει λόγο για το σχέδιό του να προστατεύσει τις «ατομικές ελευθερίες» και προειδοποιεί για τους κινδύνους που αντιπροσωπεύουν οι Ρεπουμπλικάνοι αντίπαλοί του. Δεν γίνεται όμως κάποια ευθεία αναφορά στο ζήτημα της ηλικίας. Αντ’ αυτού, στο βίντεο περιέχονται στιγμιότυπα που δείχνουν έναν πρόεδρο δραστήριο, να κάνει τζόγκινγκ ή να συνομιλεί με τον κόσμο, υπό τον ήχο μιας ολοένα και ζωηρότερης μουσικής.

Επιπλέον, στο βίντεο τονίζεται επανειλημμένα ο ρόλος της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις, η οποία είναι εκείνη που θα αναλάμβανε την προεδρία εάν ο πρόεδρος δεν ήταν πια σε θέση να συνεχίσει.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.

That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly

— Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023