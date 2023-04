ΗΠΑ: Φάρσα στον επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας από Ρώσους που παρίσταναν τον Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, έπεσε θύμα Ρώσων φαρσέρ οι οποίοι παρίσταναν τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στα αποσπάσματα της συνομιλίας, τα οποία κυκλοφόρησαν στο Διαδίκτυο, ο Πάουελ μιλά για τον πληθωρισμό και τη ρωσική κεντρική τράπεζα.

Σε δήλωσή του, εκπρόσωπος της Fed επιβεβαίωσε το περιστατικό: «Ο Τζερόμ Πάουελ συμμετείχε σε μια συζήτηση τον Ιανουάριο με κάποιον που παρουσιάστηκε ψευδώς ως ο Ουκρανός πρόεδρος. Ηταν μια φιλική συνομιλία και έλαβε χώρα στο πλαίσιο της στήριξης του ουκρανικού λαού σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Δεν συζητήθηκαν ευαίσθητες ή εμπιστευτικές πληροφορίες».

